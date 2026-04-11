Eximieron de prisión a otra de las gitanas acusadas de estafar a la joven que se quitó la vida en Budge

La Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora resolvió conceder la eximición de prisión a Nancy Yovanovich , una de las tres gitanas acusadas de estafar a Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida en enero pasado.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión el fallo para la imputada, ubicada en la escena de los hechos, donde, según la investigación, junto a otras dos mujeres habría participado del engaño bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, con un componente esotérico.

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De acuerdo a la causa, las acusadas lograron convencer a la víctima de que su dinero estaba “maldito” y que debía someterlo a una supuesta “limpieza espiritual”. Bajo ese argumento, Díaz entregó una suma cercana a los 14 millones de pesos, que nunca le fue restituida.

En tanto, la investigación sigue su curso: dos de las acusadas ya fueron eximidas de prisión y solo una continúa siendo buscada por las autoridades, en condición de prófuga.

Gitanas (1) Merlín Díaz, la víctima de las gitanas.

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncia, las tres mujeres lograron convencerla de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.