Excarcelaron a la mujer que mató a puñaladas a su pareja en Parque Barón

La mujer acusada asesinar a puñaladas a Juan Maximiliano Molina en Parque Barón fue excarcelada por decisión del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora , medida que quedó firme tras ser ratificada por la Cámara de Apelaciones interviniente.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que Laura Ríos recuperó la libertad bajo una serie de condiciones, entre ellas la obligación de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin previo aviso a la Justicia.

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Según explicaron a este medio, el fallo fue impugnado por la querella. Sin embargo, los cámaristas confirmaron el beneficio para la imputada, que seguirá ligada a la causa.

Laura Ríos está acusada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género”. En ese marco, deberá cumplir con las restricciones impuestas mientras avanza la investigación.

FotoJet (33) La mujer acusada del crimen a puñaladas.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

En paralelo, la causa sigue en etapa de instrucción, recientemente prorrogada por seis meses debido a la realización de pericias pendientes consideradas clave para el proceso.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón. Allí, efectivos policiales encontraron a Molina sin vida en el pasillo de ingreso de la casa, con heridas de arma blanca.

Desde un primer momento, Laura Ríos sostuvo que actuó en defensa propia ante un ataque de su pareja, versión que reiteró en su declaración indagatoria.