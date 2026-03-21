Condenaron a un hombre detenido por el crimen de un policía en Lomas de Zamora

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora condenó a 15 años de prisión a un joven considerado partícipe del crimen de Juan Manuel Castelli , un policía de la Ciudad asesinado durante un intento de robo ocurrido en julio del 2024.

El sujeto identíficado como Joaquín Miguel López fue declarado culpable del delito de "homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego", mientras que la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 6 solicitó una pena de 10 años de cárcel para el menor acusado de haber ejecutado el homicidio .

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El adolescente de 17 años, señalado como autor de los disparos , permanece detenido y a la espera de conocer la sentencia en el marco de un juicio abreviado.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Castelli , de 41 años, quien se desempeñaba como oficial mayor en la Alcaldía N° 12 del barrio porteño de Saavedra.

El policía asesinado

El hecho ocurrió durante la madrugada del 31 de julio de 2024, cuando el efectivo fue interceptado por dos delincuentes sobre Camino Negro, en Lomas de Zamora. De acuerdo a la investigación, los agresores le dispararon en dos oportunidades y luego se dieron a la fuga sin concretar el robo.

Castelli recibió impactos de bala en un brazo y en una pierna, ambos con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, fue asistido en el lugar y trasladado a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, donde ingresó alrededor de las 4:40.

Pese a la intervención médica, una hora después el policía sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Las pericias determinaron que el disparo en la pierna le provocó la perforación de la arteria femoral, lo que derivó en una hemorragia fatal.