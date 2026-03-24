Crimen de Lara Fernández: rechazan la apelación y los asesinos no tendrán prisión perpetua

Rechazaron la apelación que había presentado la familia de Lara Fernández , la joven asesinada durante un robo en Lomas de Zamora en enero de 2022. Pedían prisión perpetua para los criminales, pero la Justicia mantuvo las condenas originales.

Cristian Maidana , Alan Benjamín González y Leandro Nicolás Strassera habían recibido más de 20 años de prisión por haber participado del asalto y el homicidio de Lara en el barrio Parque Barón. Los habían condenado por “homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de un arma de fuego y la intervención de un menor de edad” identificado como Martín Aguirre , quien era menor al momento del hecho y no fue juzgado. Además a González lo juzgaron también por el crimen de Hugo Domato , un hombre asesinado en La Matanza.

Aniversario. El pedido de uno de los asesinos de Lara Fernández, a cuatro años del crimen en Parque Barón

Los familiares de la víctima consideraron insuficiente la pena: argumentaban que se trató de un “homicidio criminis causa” , es decir, matar para ocultar o facilitar otro delito . Dicha calificación supone una pena de prisión perpetua . En esa línea, presentaron un escrito en el que apelaban las condenas y solicitaban la pena máxima. Pero volvieron a darles la espalda.

En los últimos días, el Tribunal de Casación Penal N°2 de La Plata declaró improcedente el pedido de la familia de Lara y dejó firmes las condenas originales: 24 años de prisión para González, 21 años para Strassera y 20 años para Maidana .

La banda que asaltó y mató a Lara Fernández, captada por una cámara de seguridad.

La banda que asaltó y mató a Lara, captada por una cámara de seguridad.

La resolución indignó a la familia de Lara. Mediante su abogado, presentaron un nuevo recurso, esta vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Será la última instancia para pedir justicia por el asesinato de la joven.

Crimen de Lara Fernández: la respuesta de Casación

A través de su abogado, la familia de Lara señaló en su apelación que el fallo resultaba “arbitrario” y que “el Tribunal no valoró la prueba de manera conjunta, principalmente las declaraciones de los testigos directos que estaban con Lara en el momento del hecho”, según un escrito al que pudo acceder La Unión.

Además, expusieron que “el fallo se basó en una interpretación forzada de la prueba” y que “se tuvo por acreditado el hecho de un modo diferente lo que afirmaron los testigos y la prueba”.

Lara Fernández junto a Laura, su mamá. Lara Fernández, la joven asesinada en Lomas de Zamora, junto a Laura, su mamá.

En ese sentido, el Tribunal de Casación entendió que los criminales no tenían un plan para matar a Lara, y que por lo tanto, no correspondía condenarlos a prisión perpetua. Explicaron que “el disparo fue efectuado en el marco de un forcejeo individual entre uno de los coautores -el menor de edad- y la víctima”.

“No surgieron otros elementos que –a criterio del juzgador que presenció el debate- permitieran demostrar que los restantes intervinientes hubieran acordado previamente la eliminación de cualquier resistencia mediante la muerte, ni que hubieran actuado con la concreta finalidad de asegurar el resultado del robo a través de la supresión de la vida de alguna de las víctimas”, argumentaron los jueces.