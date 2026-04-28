Cayó en Budge un delincuente prófugo por el crimen de un policía baleado en un raid

La Policía Bonaerense detuvo en Ingeniero Budge a Erik Nicolás Billordo , un delincuente prófugo de 22 años, señalado como el autor del disparo que mató al sargento Maximiliano Gargiulo.

Tras meses burlando a la Justicia, el supuesto asesino fue arrestado en la madrugada de este martes en medio de un operativo desplegado con el objetivo de atraparlo.

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El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la DDI Lomas de Zamora , la DDI Avellaneda Lanús y el Grupo Especial Halcón. Billordo intentó escapar por los techos de la vivienda ubicada en la calle Francisco de Aguirre, pero fue reducido por los efectivos. Un dron monitoreó en tiempo real el intento de fuga.

Durante el allanamiento se secuestró una pistola Bersa TPR 9 milimetros con numeración suprimida, cargadores de capacidad extendida, una pistola Bersa calibre .22 con silenciador y una moto Honda 299 cc.

El crimen del policía

Todo ocurrió el 23 de julio de 2025: Gargiulo, integrante de la Unidad Motorizada UPPL Lanús, persiguió un Volkswagen Vento gris en Villa Caraza. Al detenerse el vehículo en Villa Centenario, tres personas bajaron y dispararon. El sargento recibió un balazo en el rostro.

Internado en el Hospital Evita de Lanús y el policía baleado luego fue trasladado a un centro de alta complejidad en Palermo, Gargiulo murió el 21 de agosto tras 26 días de agonía. El caso quedó calificado como "homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad".

Cómo se llegó al prófugo

Los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda fueron detenidos en septiembre de 2025 como partícipes. La Policía Científica halló huellas dactilares de Billordo en el vehículo utilizado en el ataque. Una testigo declaró haber recibido un llamado del acusado en el que admitía haber herido a un policía antes de huir.

La titular del Volkswagen Vento declaró que simuló el robo del auto a pedido de su expareja, el propio Billordo. Meses de inteligencia y seguimiento de la DDI Avellaneda Lanús culminaron con la detención del principal sospechoso, que registraba antecedentes penales recientes.