Ingeniero Budge: así capturaron con un dron al prófugo por el crimen de un sargento

El uso de un dron fue clave durante el allanamiento realizado por la Policía Bonaerense para detener al prófugo por el crimen de un sargento. Se conocieron imágenes del complejo operativo en la localidad de Ingeniero Budge .

Agentes de la DDI de Lomas de Zamora, la DDI de Avellaneda-Lanús y el Grupo Especial Halcón irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Francisco de Aguirre , entre Intendente Tavano y Voltaire . Allí lograron detener a Erik Nicolás Billordo , quien estaba prófugo por el crimen del sargento Maximiliano Gargiulo , ocurrido en julio de 2025 .

DESPUÉS DE UN MES Detienen a dos hermanos acusados de balear a un policía en Villa Centenario

En el operativo, los policías utilizaron un dron para monitorear los movimientos desde las alturas . Mientras tanto, un grupo de policías ingresó a la casa por el portón principal.

Ingeniero Budge: así fue el operativo con un dron que permitió capturar al prófugo por el crimen del sargento Maximiliano Gargiulo. pic.twitter.com/CfkUoAUzme

Al notar la presencia de los policías, Billordo intentó escapar por los techos de la vivienda, maniobra que fue vista por el dron. Finalmente terminó reducido por los efectivos, quienes revisaron cada rincón de la propiedad.

La detención de Billordo se sumó al arresto de los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda, presos desde septiembre de 2025 como partícipes del asesinato del sargento Gargiulo.

El crimen del sargento en Lomas de Zamora

Maximiliano Gargiulo tenía 33 años. Maximiliano Gargiulo tenía 33 años.

Todo ocurrió el 23 de julio de 2025. Gargiulo, integrante de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Lanús, persiguió un Volkswagen Vento gris desde Villa Caraza. Al detenerse el vehículo en La Haya y Murature, en Villa Centenario, tres personas bajaron y dispararon. El sargento recibió un balazo en el rostro.

El policía quedó internado en el Hospital Evita de Lanús y luego fue trasladado a un centro de alta complejidad en Palermo, donde murió el 21 de agosto tras varios días de agonía. El caso quedó calificado como “homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad”.