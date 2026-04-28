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28 de abril de 2026
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El comentario escatológico de Pampita: "Por una semana no cag..."

Yanina Latorre ventiló lo que le dijo Pampita por la comida que hubo en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de la Moda.

La Justicia falló en favor de Pampita.&nbsp;

La Justicia falló en favor de Pampita. 

Yanina Latorre fue lapidaria con Aptra luego la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 y criticó a la organización del evento. También recordó una frase escatológica que le dijo Pampita por la comida de la gala.

En su programa de América TV, Yanina Latorre se quejó de la previa del evento. “No lo padecí, al contrario. Cuando llegué, estaba del ort... ¿Por qué? Domingo a la tarde, con este frío, maquillarte, peinarte... ¡Nos cagamos de frío! La alfombra roja, casi que me internaron por neumonía”, dijo.

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Luego, también fue lapidaria con el sector donde se realizó el cóctel antes de la premiación. “En el galponcito donde estaba el cóctel también hacía frío. Después, el galpón a chequear porque no había nada para comer”, disparó.

El comentario de Pampita

De todos modos, el momento más picante llegó cuando reveló una charla privada con Pampita. “Yo la pasé bomba. A mí el teatrito y todo me gustó. La escenografía…”, recordó Yanina Latorre sobre lo que le dijo la modelo.

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Pampita, en los Martín Fierro.

Pampita, en los Martín Fierro.

Y disparó lanzó la frase que dejó atónitos a todos en el estudio: “Pampita cuando salimos me dijo ‘Comí tanto queso que por una semana no cag...’”.

“Atascada”, dijo Yanina Latorre entre risas, y enseguida volvió a la carga con una nueva queja contra Aptra: “Y yo no vi ni un queso”.

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