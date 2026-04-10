La puericultora de Lomas que se convirtió en la influencer de las mamás

El poder de comunicar por las redes y así llegar a miles de personas es lo que comenzó a hacer la puericultora de Lomas , Ana Malara que con más de 20 años de trayectoria profesional se animó a convertirse en la influencer de las mamás que necesitan información, contención y sobre todo sentirse acompañadas en la crianza de sus bebés .

"Todo comenzó escuchando. Escuchando a madres cansadas, llenas de dudas, muchas veces solas, buscando respuestas en medio de la crianza real, esa que no siempre se muestra", contó sobre como nace su incursión en las redes sociales a través de la cuenta @anamalarapuericultora

Según la profesional comenzó a evidenciar que las consultas se repetían: lactancia, sueño, llanto, vínculo. "Ahí entendí algo clave: no era un caso aislado, era una necesidad enorme y que mejor que ayudar. Mi formación como Puericultora Universitaria me dio el respaldo teórico, pero lo que realmente le dio sentido fue el encuentro con esas madres que no buscaban opiniones, sino orientación profesional y, sobre todo, contención", especificó la experta que hasta creó su propio método "crianza en armonía" donde logró vincular sus conocimientos como puericultora y como música.

Poder explicar, brindar información en pocos segundos a través de un reel comenzó a ser una opción posible de llegar a muchas mamás, más allá de la atención que mantiene en Lomas y también en la localidad de Adrogué.

"Los reel aparecieron no como una estrategia, sino como una forma de estar más cerca. De acompañar en el día a día, en pocos segundos, pero con información que puede cambiar la experiencia de criar", afirmó convencida del poder de los medios sociales y agregó: "Cuando una madre se siente segura, acompañada y sostenida, todo cambia. Y si ese mensaje puede llegar a más hogares, entonces vale la pena usar todos los medios posibles".

La profesional de Lomas encontró en la viralización, la profundidad en el vínculo

Malara aseguró que más que enfocarse en los reels virales, lo que le interesa es observar qué tipo de contenido genera verdadera conexión en las redes. "En mi experiencia, los reels que mejor funcionan no son necesariamente los más editados, sino aquellos donde hay una voz clara y una mirada propia", aseguró la profesional.

Ir a lo sencillo y apuntar a contenidos directos es el perfil que maneja la puericultora. "Buscan que se les hable directamente, que puedan aplicar en su vida cotidiana y que esté sostenido por una experiencia real. Ahí es donde mi enfoque encuentra su lugar: integrar herramientas concretas de la crianza con la música como puente vincular. Cuando esos dos mundos se cruzan, el contenido no solo se consume, sino que se guarda, se comparte y genera conversación".

Por eso, la influencer apunta más que a la viralidad, llegar a la profundidad en el vínculo con la audiencia porque "ese, a largo plazo, es el verdadero indicador de impacto", recalcó.

La falta de una mirada integradora

Respecto a su experiencia, la profesional comentó que lo que nota es que si bien hay mucho material en redes respecto a estimulación y desarrollo infantil, todo ello aparece fragmentado. "Por un lado, lo motriz, por otro el lenguaje, por otro el juego. Falta una mirada integradora. En particular, hay muy poco desarrollo en torno a la música aplicada a la crianza de bebés, no solo como estímulo, sino como herramienta vincular y de acompañamiento cotidiano", recalcó.

Malara logra unir el arte y la salud. "En mi caso, el canto ocupa un lugar central, porque la voz humana —con palabra, intención y emoción— es lo que realmente llega al bebé y construye vínculo. No es lo mismo solo ejecutar un instrumento que cantar: la palabra y la presencia hacen la diferencia", contó.

Ella une su formación como puericultora con lo musical a través de un método que creó y que es un éxito. "No trabajo desde la lógica de ‘paciente’, sino desde la diada mamá-bebé, entendiendo el vínculo como el eje de todo el proceso. Por eso creo que sí, es un contenido muy necesario y cada vez más requerido, pero todavía poco desarrollado desde esta integración. Y ahí es donde siento que hay mucho por aportar", concluyó.