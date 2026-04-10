Turdera tendrá su encuentro de mujeres con música, feria y charlas

La Empoderada Orquesta Atípica dará un show para cerrar la noche en Turdera.

Las mujeres de Turdera serán protagonistas de un encuentro que se realizará este sábado en la Plaza San Martín con actividades culturales y artísticas organizadas por el Municipio.

"Mujeres en Comunidad en Turdera" es el nombre de la jornada que busca visibilizar el trabajo y liderazgo de las vecinas. "Vamos a tener una Mesa de Mujeres que son todas de Turdera y van a compartir sus trayectorias y experiencias para fortalecer una mirada común que nos represente a todas. También habrá un show de La Empoderada, que es una orquesta de música muy linda", expresó la directora del CGM Turdera , Rocío Caballero, quien contó que la actividad tuvo que reprogramarse por la lluvia.

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Desde las 15.30 y durante todo el encuentro, las personas que vayan a la plaza ubicada entre las calles Zapiola y Agüero encontrarán los stands de la Feria Meraki y los Artesanos de Turdera con un montón de productos de diseñadoras independientes, manualidades, indumentaria, accesorios y decoración.

A las 17 comenzará la Mesa de Mujeres con la participación de Virginia Bonilla, Edith Pecorelli, María Luz Canella Tsuji, Liliana Peña, Luciana Salinas González, Andrea Soccorso, Pamela Victoriano, Manela Ábalos, Nora Pulido, Cristina Bardelli y Nora Martínez.

En la Plaza San Martín habrá puestos de artesanos y emprendedoras.

A las 19.40, la pareja de baile conformada por Silvia y Martín ofrecerá una intervención de tango. Y el cierre será a las 20 con el show de La Empoderada Orquesta Atípica, una agrupación de mujeres que busca acercar el tango a un público más diverso desde una nueva mirada y rompiendo con las lógicas del patriarcado y la heteronormatividad.

Quiénes son las vecinas de Turdera que formarán la Mesa de Mujeres

Virginia Bonilla: heroína de Malvinas que prestó servicio como enfermera durante la guerra.

Edith Pecorelli: la primera presidenta mujer del Club Atlético Temperley elegida por sus socios.

María Luz Canella Tsuji: docente, investigadora, magíster en Ciencia Política y coordinadora académica del posgrado de Comunicación en la UNLZ.

Liliana Peña: trabajadora del CGM Turdera que se encarga del cuidado y mantenimiento de la Plaza San Martín.

Luciana Salinas González: directora de la Secundaria N°41, que por votación de los estudiantes pasó a llamarse "Julieta Lantieri" en honor a la médica pionera en la lucha por la igualdad de género.

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Andrea Soccorso: cellista formada en el Conservatorio Julián Aguirre y especializada en tango.

Pamela Victoriano: violinista y arregladora que se formó en la Licenciatura en Artes Musicales y Dirección de Orquesta.

Manela Ábalos: presidenta de la Sala de Primeros Auxilios José de San Martín.

Nora Pulido: destacada historiadora, docente e investigadora que además es una de las fundadoras de Turdera por la Memoria.

Cristina Bardelli: vicepresidenta de la Sala de Primeros Auxilios José de San Martín.

Nora Martínez: trabajadora y expositora que será la moderadora del panel de este sábado.