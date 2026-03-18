miércoles 18 de marzo de 2026
Escribinos
18 de marzo de 2026
Nunca Más.

Recorrerán las calles de Turdera por donde hubo víctimas de la Dictadura militar

La Agrupación Turdera por la Memoria realizará la quinta edición de “Cartografías por la Memoria” para dejar una huella contra el olvido y la crueldad.

Turdera: harán un recorrido para identificar y visibilizar a las víctimas de la Dictadura militar.

Turdera: harán un recorrido para identificar y visibilizar a las víctimas de la Dictadura militar.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado que impuso una dictadura militar, la Agrupación Vecinal Turdera por la Memoria realizará la quinta edición de “Cartografías por la Memoria”. La cita será el sábado 28 de marzo.

Este proyecto, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, propone un recorrido territorial diseñado para identificar y visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado en la zona.

Lee además
El robo había quedado filmado.
Allanamiento.

Detienen en Turdera al acusado de un violento robo a una pareja en La Tablada
Las mujeres de Turdera demuestran que la verdadera amistad dura para siempre.
Hermanas de la vida.

La historia de 15 egresadas de Turdera y un contrato de amistad para ir al mismo geriátrico
"Cartografías por la Memoria" Turdera.
El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geograf&iacute;a cotidiana de la localidad.

El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geografía cotidiana de la localidad.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
La quinta edici&oacute;n de &ldquo;Cartograf&iacute;as por la Memoria&rdquo; ser&aacute; el s&aacute;bado 28 de marzo.

La quinta edición de “Cartografías por la Memoria” será el sábado 28 de marzo.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Participan actores, actrices, m&uacute;sicos y vecinos de Turdera en general.&nbsp;

Participan actores, actrices, músicos y vecinos de Turdera en general.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones art&iacute;sticas.&nbsp;

Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones artísticas.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Este proyecto fue declarado de Inter&eacute;s Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

Este proyecto fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Las siluetas, en una de las intervenciones de a&ntilde;os anteriores.&nbsp;

Las siluetas, en una de las intervenciones de años anteriores.

El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geografía cotidiana de la localidad.

La agrupación hace énfasis en que este accionar represivo comenzó a gestarse incluso antes del asalto formal al poder en 1976, rastreando antecedentes operativos desde 1974.

La cita en Turdera: cuándo y dónde

Desde la organización convocan a encontrarse el sábado 28 de marzo, desde las 14.30, en las calles Belisario Roldan, Pretti y San Pablo.

"Invitamos a toda la comunidad, instituciones y vecines a sumarse con sus voces y pasos, a dejar una huella que nos vuelva más justxs y nos ayude a dar todas las batallas que necesitemos contra el oscurantismo, el olvido y la crueldad", destacaron.

Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones artísticas.

FUENTE: Info Turdera.

Temas
Seguí leyendo

Detienen en Turdera al acusado de un violento robo a una pareja en La Tablada

La historia de 15 egresadas de Turdera y un contrato de amistad para ir al mismo geriátrico

Turdera baila tango con un nuevo Encuentro Milonguero: cómo participar

El Club Juventud Obrera de Turdera abre su cuarta temporada teatral

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Este domingo de 16 a 20 en Díaz Vélez 76, Lomas. 
Alternativa.

Nace una nueva feria en Lomas de Zamora con 30 puestos y música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Turdera: harán un recorrido para identificar y visibilizar a las víctimas de la Dictadura militar.
Nunca Más.

Recorrerán las calles de Turdera por donde hubo víctimas de la Dictadura