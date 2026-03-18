Recorrerán las calles de Turdera por donde hubo víctimas de la Dictadura militar

Turdera: harán un recorrido para identificar y visibilizar a las víctimas de la Dictadura militar.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado que impuso una dictadura militar, la Agrupación Vecinal Turdera por la Memoria realizará la quinta edición de “Cartografías por la Memoria”. La cita será el sábado 28 de marzo.

Este proyecto, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora , propone un recorrido territorial diseñado para identificar y visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado en la zona.

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El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geografía cotidiana de la localidad.

Las siluetas, en una de las intervenciones de años anteriores.

Este proyecto fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones artísticas.

La quinta edición de “Cartografías por la Memoria” será el sábado 28 de marzo.

El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geografía cotidiana de la localidad.

La agrupación hace énfasis en que este accionar represivo comenzó a gestarse incluso antes del asalto formal al poder en 1976, rastreando antecedentes operativos desde 1974.

La cita en Turdera: cuándo y dónde

Desde la organización convocan a encontrarse el sábado 28 de marzo, desde las 14.30, en las calles Belisario Roldan, Pretti y San Pablo.

"Invitamos a toda la comunidad, instituciones y vecines a sumarse con sus voces y pasos, a dejar una huella que nos vuelva más justxs y nos ayude a dar todas las batallas que necesitemos contra el oscurantismo, el olvido y la crueldad", destacaron.

Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones artísticas.

FUENTE: Info Turdera.