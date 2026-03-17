Detienen en Turdera al acusado de un violento robo a una pareja en La Tablada

Un delincuente que había participado de un violento robo en La Matanza fue capturado en las últimas horas tras un allanamiento en la localidad de Turdera , partido de Lomas de Zamora .

El asalto había ocurrido el pasado 21 de febrero en el cruce de las calles Argentina y Asamblea , en La Tablada . Cerca de las 11 de la mañana, una pareja salía de su domicilio y fue interceptada por delincuentes que los amenazaron con armas.

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Mientras les robaban sus pertenencias, obligaron a la mujer a arrodillarse en plena calle , apuntándola con un revólver. Luego, escaparon en un Volkswagen Golf, propiedad de las víctimas.

Toda la secuencia había quedado registrada en las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes fueron claves para reconocer a los asaltantes y reconstruir su recorrido. Tras un mes de investigaciones, lograron identificar a un sospechoso y determinaron que se escondía en Lomas de Zamora .

Otra imagen del robo, tomada por un vecino de la zona. La víctima fue obligada a arrodillarse.

Fue así como la Policía obtuvo la orden de allanamiento para una vivienda de la calle Patricios al 800, entre General Frías y San Benito, en Turdera, según informaron fuentes policiales a La Unión.

Los policías ingresaron a la propiedad, pasaron al fondo de la misma y encontraron a uno de los presuntos integrantes de la banda que asaltó a la pareja en La Tablada. Inmediatamente se lo llevaron detenido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron ropa y un teléfono celular que podrían estar vinculados a la causa. El material incautado y el detenido quedaron a disposición de la Justicia.