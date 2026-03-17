miércoles 18 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Allanamiento.

Detienen en Turdera al acusado de un violento robo a una pareja en La Tablada

Participó de un robo a mano armada donde obligaron a una mujer a arrodillarse para no matarla. Descubrieron que se escondía en Lomas de Zamora.

El robo había quedado filmado.

El robo había quedado filmado.

El asalto había ocurrido el pasado 21 de febrero en el cruce de las calles Argentina y Asamblea, en La Tablada. Cerca de las 11 de la mañana, una pareja salía de su domicilio y fue interceptada por delincuentes que los amenazaron con armas.

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Mientras les robaban sus pertenencias, obligaron a la mujer a arrodillarse en plena calle, apuntándola con un revólver. Luego, escaparon en un Volkswagen Golf, propiedad de las víctimas.

robo la tablada
Otra imagen del robo, tomada por un vecino de la zona. La v&iacute;ctima fue obligada a arrodillarse.

Otra imagen del robo, tomada por un vecino de la zona. La víctima fue obligada a arrodillarse.

De La Tablada a Turdera

Toda la secuencia había quedado registrada en las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes fueron claves para reconocer a los asaltantes y reconstruir su recorrido. Tras un mes de investigaciones, lograron identificar a un sospechoso y determinaron que se escondía en Lomas de Zamora.

Fue así como la Policía obtuvo la orden de allanamiento para una vivienda de la calle Patricios al 800, entre General Frías y San Benito, en Turdera, según informaron fuentes policiales a La Unión.

Los policías ingresaron a la propiedad, pasaron al fondo de la misma y encontraron a uno de los presuntos integrantes de la banda que asaltó a la pareja en La Tablada. Inmediatamente se lo llevaron detenido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron ropa y un teléfono celular que podrían estar vinculados a la causa. El material incautado y el detenido quedaron a disposición de la Justicia.

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