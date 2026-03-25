La emotiva vuelta de Daniela Ballester a C5N tras sufrir un ACV

A un mes de haber sufrido un ACV hemorrágico, Daniela Ballester regresó a la conducción de El Diario en C5N, donde comparte la pantalla con Julián Guarino. La periodista se mostró emocionada y agradeció el acompañamiento recibido durante su recuperación.

"Qué lindo estar acá. No tienen idea de lo lindo que es volver a estar acá y que estén del otro lado. Estoy muy contenta y agradecida", expresó Daniela Ballester en la apertura del ciclo periodístico.

Embed Durante sus primeras palabras al aire también destacó el apoyo de sus compañeros de trabajo y de C5N. "Gracias a mi compañero, que la bancó acá, y a C5N. No voy a nombrar uno por uno porque son todos los que hacen C5N quienes me han tratado amorosamente durante todo este tiempo", dijo.

Daniela Ballester atravesó "un proceso muy difícil" Además, Daniela Ballester valoró la tranquilidad que le dieron durante su recuperación al asegurarle que podría regresar cuando estuviera en condiciones de hacerlo.

image La periodista contó que atravesó "un proceso muy difícil" y explicó con claridad cuál fue el cuadro que sufrió: "Tuve una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica. Tuve un dolor de cabeza muy fuerte y una situación imposible de manejar para cualquier ser humano".

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