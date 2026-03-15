Son de Lomas de Zamora y se hacían pasar por albañiles para robar: los detuvieron

El auto en el que se movilizaban los delincuentes.

Un grupo de delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Almirante Brown fue detenido en la localidad de San Andrés de Giles , luego de que los denunciaran por hacerse pasar por albañiles para robar en las casas de la zona.

Todo empezó cuando los vecinos de la mencionada ciudad radicaron una denuncia sobre cinco hombres que ofrecían trabajos de albañilería con una actitud bastante sospechosa. Se mostraban insistentes , querían entrar de manera forzada a las viviendas y en algunos casos, amenazaban a la gente .

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Los sujetos se movilizaban en un Fiat Siena radicado en Lomas de Zamora . Tras la denuncia, el Centro de Monitoreo local detectó el ingreso del vehículo a San Andrés de Giles y la Policía fue tras ellos para detenerlos.

Las fuerzas de seguridad locales organizaron un operativo para interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes. Rápidamente pudieron encerrar el auto y evitar la huida de los sospechosos.

Dos de los cinco delincuentes. La banda provenía de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Se trataba de cinco hombres, todos mayores de edad. Lo llamativo fue que ninguno de ellos era de la ciudad, sino que tenían domicilios registrados en la Zona Sur del Conurbano bonaerense. Vivían en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown, según indicaron fuentes policiales.

El Fiat Siena quedó incautado por el Comando de Patrullas de San Andrés de Giles. Los cincos detenidos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.