Detuvieron en Fiorito al cantante del Grupo Green por abuso sexual: el crudo testimonio de la víctima

Adrián Marcelo "Chelo" Torres , el líder histórico del Grupo Green , fue detenido en Villa Fiorito por la denuncia por abuso sexual de una influencer dedicada a las transmisiones en redes sociales con artistas tropicales. "Le pedía por favor que me soltara", aseguró en un programa de televisión.

El cantante fue arrestado durante las primeras horas de este jueves por la supuesta violación de la víctima dentro de un auto. A partir de entonces, quedó a disposición la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI 21 de La Matanza .

Como resultado del allanamiento, el personal policial secuestró el vehículo de Torres , tres computadoras y dos teléfonos , que podrán ser peritados.

Según explicó la denunciante en canal América, había pactado con el presunto abusador un encuentro "para hablar de música". Sin embargo, en vez de eso, la mujer sufrió una agresión sexual .

Según el testimonio de la damnificada en la Justicia, Torres se mostró "molesto" al verse perdido con el GPS de ella y le sacó su teléfono celular. "Comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio", según el reporte.

Sin embargo, siguieron su camino y llegaron a La Tablada, cerca de la casa de la denunciante a las 3. A bordo del vehículo que ocupaban, comenzaron a hablar. "(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello para que le hiciera sexo oral".

Allí la mujer empujó al cantante, y según ella lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó. "Te llamo el fin de semana", le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa. Luego de reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

Antecedente por abuso sexual

No es la primera vez que Chelo se ve envuelto en un caso así. En 2009, el cantante fue condenado por abuso sexual de una menor de edad en Florencio Varela.

En esa ocasión, fue sentenciado a cuatro años de prisión, en una causa por la que estuvo preso durante 14 meses hasta recuperar la libertad en 2012.