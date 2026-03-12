Vuelve a Lomas de Zamora la Feria Expo del Sol: todos los rubros y propuestas

Acceso gratuito, con más de 30 puestos, este sábado en Lomas.

Con una gran cantidad de emprendedores se prepara para este sábado, la primera Feria Expo del Sol del año que se desarrollará en el horario de 14 a 19.30 en Dandelion Arte, ubicado en Larrea 350, Lomas de Zamora. Como en cada edición la entrada es libre y gratuita. Habrá sorteos y una novedosa cabina para sacarse fotos en el momento.

Como en cada entrega, la feria presenta una gran cantidad y variados rubros para sorprender a los vecinos que quieran recorrer el espacio y comprar a emprendedores de la zona. "En esta oportunidad vamos a contar con un total de 35 puestos en este lugar que nos sede su salón que es amplio para la comodidad de todos", detalló el organizador de estas ferias, Sebastián Baroque.

Los que compren en alguno de los stand, además se van a llevar un número para participar de alguno de los sorteos que se estarán realizando durante la jornada. "La idea es que el sorteo se realice a última hora, pero con la modalidad que si no está presente el ganador, luego se lo llama para coordinar el retiro del premio", adelantó Baroque para no obligar que todos se queden al sorteo en el cierre de la feria.

Todas las novedades de esta primera Feria Expo del Sol del año en Lomas La Feria Expo del Sol se ha presentado en varios espacios de la zona, pero en esta oportunidad, como estrenan el lugar van a ofrecer una gran variedad de puestos y a precios únicos. Entre los puestos que se van a poder visitar habrá cosmética natural, pastelería, golosinas, indumentaria, velas, decoración para el hogar, artículos de librería y remeras deportivas que incorporaron de cara al mundial que arranca en apenas unos meses.

"Una de las novedades es que una de las emprendedoras presente en la feria de este sábado va a instalar una cabina para sacar fotos", adelantó Baroque. La propuesta por parte de una de las emprendedoras @morespiok apunta a que los que se acerquen a dicho stand van a poder llevarse un recuerdo con la foto que se saquen en el momento gracias a la cabina que se instalará en el espacio de Lomas. "Van a poder elegir entre un llavero con la imagen o simplemente llevarse la fotografía", explicaron. Para saber más de la propuesta entrar en la cuenta de Instagram: @feriaexpodelsol 661641fa-3b76-4fe6-9326-753fd245e002 La novedad de la primera Feria Expo del Sol del año.

