La Cruz Roja de Lomas enseñará técnicas de RCP y primeros auxilios en la Plaza Grigera

La jornada es abierta para la comunidad y la organiza la Cruz Roja de Lomas.

Para que los vecinos conozcan y adquieran las técnicas de RCP y primeros auxilios de una forma rápida y eficaz, la Cruz Roja , filial Lomas propone sumarse a la segunda jornada que organizan en la Plaza Grigera el sábado 28, de 15 a 19, donde los voluntarios estarán brindando los conocimientos respecto a la técnica que puede salvar vidas.

Tras la excelente recepción que obtuvieron durante el primer encuentro en la plaza que se desarrolló el mes pasado, van a repetir para capacitar a quienes se acerquen a la plaza como así también a los conductores de autos que pasen por allí. La premisa apunta a demostrar que incluso en pocos segundos -como el tiempo que dura un semáforo- es posible transmitir conocimientos básicos que pueden salvar una vida.

"Durante la primera jornada, muchas personas se acercaron con interés en aprender y participar, lo que nos motivó a continuar desarrollando este tipo de iniciativas en el espacio público", contó Mora Cersosimo , referente del área de Promoción de la Salud de la Cruz Roja Argentina , filial Lomas de Zamora.

Llegar a más personas y poder concientizar a la comunidad sobre la importancia de saber actuar ante una emergencia es fundamental y el foco central de este tipo de encuentro abierto y gratuito. "Buscamos acercar conocimientos básicos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios de manera sencilla y accesible, para que más personas puedan adquirir herramientas que les permitan intervenir mientras llega la asistencia médica", detalló la referente.

La Cruz Roja de Lomas resalta la importancia de aprender RCP

Según recalcaron quienes organizan el encuentro en la Grigera, "aprender las técnicas de RCP y primeros auxilios es fundamental porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de emergencia".

Además, aportaron como dato no menor que la mayoría de los paros cardiorrespiratorios ocurren fuera del ámbito hospitalario, por lo que contar con personas capacitadas que sepan cómo actuar en los primeros minutos aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia.

Durante la jornada que se desarrollará el sábado 28, estarán presente aproximadamente 10 voluntarios de la Cruz Roja de Lomas: "Vamos a estar organizados en distintos puntos de la plaza para mostrar maniobras básicas de RCP y brindar información clara y accesible".

Por tal motivo, la propuesta es acercar los conocimientos tanto a las personas que se encuentren en la plaza como a quienes circulen en automóvil por la zona para demostrar lo rápido que se puede aprender. "Lo que hacemos es enseñar la técnica en esos 30 segundos en que los autos son detenidos por el semáforo", comentó Cersosimo y agregó que "en RCP se necesitan hacer de 100 a 120 compresiones torácicas por minuto y eso es lo que trasmitimos en pocos segundos".

683a668c-d6d5-4d25-8d2d-580c9a2c5a56 Los voluntarios enseñan las técnicas de RCP cuando los autos deben detenerse en el semáforo.

Más alternativas para adquirir conocimientos que salvan vidas

Los voluntarios de la Cruz Roja admitieron que la idea es continuar realizando este tipo de encuentros de manera periódica, aproximadamente un sábado cada dos meses. "Consideramos que es fundamental seguir generando espacios de concientización y aprendizaje para actuar ante una emergencia", detallaron.

Además, invitaron a quienes deseen profundizar este tipo de conocimientos a participar de los cursos de RCP y primeros auxilios que se dicta en la sede de la Cruz Roja ubicada en Sáenz 749, Lomas. "Este año también comenzamos a trabajar en la formación de infantes en primeros auxilios, ya que creemos que la educación y la concientización deben comenzar desde edades temprana", adelantaron.

Para más información sobre la filial local entrar en: @cruzrojalomas