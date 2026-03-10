Lalcec Lomas lanzó la campaña gratuita de Pap y colpo en el Mes de la Mujer

Lalcec Lomas estará brindando los turnos a partir de este viernes, pero la atención en la sede será del 27 de marzo en adelante.

En el marco del Mes de la Mujer , Lalcec Lomas lanzó la campaña gratuita de Pap y colpo con el objetivo de prevenir enfermedades y para concientizar sobre la importancia de la realización de controles anuales. Hay sólo 40 turnos disponibles y se podrán reservar a partir de este viernes.

Como cada año, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) en su sede ubicada en Alberti 190, Lomas, abre las puertas para que las mujeres puedan realizarse el Papanicolaou (PAP) y la colposcopia que son estudios ginecológicos preventivos fundamentales para detectar a tiempo lesiones precancerosas, cáncer de cuello uterino y VPH.

A partir del viernes 27 comenzarán a atender en los consultorios de Lalcec Lomas sólo a las mujeres que tengan un turno y serán tres profesionales los que se encargarán de hacer este tipo de estudio que requiere de la extracción de una muestra que se manda a analizar y luego se entrega el resultado.

Desde la sede local comentaron: "La atención comenzará el 27 y se extenderá hasta abril. Por eso, es fundamental sacar con antelación el turno porque hay pocos cupos".

Cómo obtener un turno para atenderse en Lalcec Lomas

Las mujeres que quieran sumarse a la campaña gratuita deben tener en cuenta que hay 40 turnos disponibles que comenzarán a brindarlos a partir de este viernes 13 de 9 a 14 a través del número de WhatsApp 1161460019.

También se pide tener en cuenta los siguientes requisitos antes de tomar un turno. "Pueden atenderse mujeres que no se hayan hecho en el último año Pap y colpo. No deben tener obra social. Las únicas personas que se atenderá con obra social serán las afiliadas al PAMI", especificaron.

Otro pedido no menos importante por parte de la entidad sin fines de lucro es que cada paciente se responsabilice en asistir a la consulta tras el pedido del turno y volver al consultorio para retirar los resultados. "La responsabilidad y sinceridad respecto a cumplir con un turno es primordial para dejar ese lugar a una persona que realmente pueda asistir a la consulta", solicitaron.

La dinámica de la atención por parte de profesionales

Los 40 turnos disponibles se irán repartiendo en varios días de atención. Por eso, aclararon desde Lalcec que, para esta campaña gratuita estarán atendiendo los médicos especialistas en ginecología: los doctores Carlos Arricobene, Andrea Ferrari y Xoana Aguila.

Los profesionales serán los encargados de sacar las muestras que luego se entregan para ser analizadas. Una vez listo los resultados, se llama al paciente para que pueda retirar el estudio previo control de los ginecólogos y en caso de encontrar una anomalía, el médico hablará con la paciente para ser derivada a un especialista.

"Las que quieran simplemente llevar su estudio a otro médico también podrá hacerlo porque cada resultado se lo lleva el paciente", detallaron sobre el servicio de atención, pero aclararon que en ese caso deberán llevar una orden médica de una sala comunitaria, municipal o del hospital.