domingo 25 de enero de 2026
Escribinos
25 de enero de 2026
Exitosa campaña.

Lalcec Lomas: casi 200 personas se atendieron en la campaña gratuita para prevenir el cáncer de piel

Durante varios meses, Lalcec Lomas lanzó la oportunidad de chequear manchas y lunares para prevenir el cáncer de piel y obtuvo gran convocatoria.

La sede de Lalcec Lomas se llenó de pacientes conscientes que la prevención es fundamental.&nbsp;

La sede de Lalcec Lomas se llenó de pacientes conscientes que la prevención es fundamental. 

Casi 200 personas recibió la sede de Lalcec Lomas en el marco de una extensa campaña gratuita que mantuvo por varios meses para que las personas sin cobertura médica puedan chequear lunares y manchas para prevenir el cáncer de piel. Por lo que resaltaron el enorme éxito y la toma de conciencia.

Ayer fue la última campaña de piel en la sede ubicada en Alberti 190, Lomas y con esa finalización llegaron a atender gratis a un total de 180 pacientes que se sumaron y pudieron ser atendidos por una dermatóloga que, totalmente gratis los atendió y derivó en los casos particulares que lo requerían, según informaron.

Lee además
Desde su taller en Lomas, León se dedica a la lutería: crea y mantiene instrumentos para los músicos.
Identidad única.

Celebra el Día Nacional del Músico construyendo guitarras

El fuego no da tregua en la Patagonia. Desde Lomas, a través de los rotarios, aportarán dinero para la causa.
Red solidaria.

Rotary Club Lomas Este impulsa una colecta por los incendios en la Patagonia

"La campaña se realizó de octubre a enero, con una atención por mes los días sábados para que puedan participar todos y ha funcionado más que bien", confirmaron desde la sede lomense.

Cada paciente que asistió a la consulta se encontró con la dermatóloga Verónica Rojas, quien se encargó de revisar manchas y lunares. Luego, según el caso en particular y por consideración de la profesional se derivó la consulta al Hospital Gandulfo.

La labor de Lalcec Lomas basada en las campañas de prevención

Durante todo el año, la institución con sedes en todo el país se encarga de organizar campaña de prevención de los distintos tipos de cáncer para concientizar que la mejore manera de salvar vidas es haciendo los chequeos todos los años.

Con la llegada del calor, a partir de la primavera comienzan a realizar dicha campaña que además es fundamental para concientizar sobre el uso del protector solar ya que el acumulamiento de rayos ultravioleta (UV) en la piel que se conoce como daño solar acumulado, puede provocar envejecimiento prematuro, daño en el ADN celular y un mayor riesgo de cáncer de piel. Este daño no es reversible y se manifiesta a largo plazo con arrugas, manchas, pérdida de elasticidad y como el melanoma.

Temas
Seguí leyendo

Celebra el Día Nacional del Músico construyendo guitarras

Rotary Club Lomas Este impulsa una colecta por los incendios en la Patagonia

El Rotary Club Lomas Este convoca a la comunidad a armar porta colilleros de cigarrillos

El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El collar se extravió en una zona céntrica de Lomas de Zamora.
Solidaridad.

La historia del collar que conmovió a Lomas: una joven busca recuperar un recuerdo familiar

Las más leídas

Te Puede Interesar

Martín Bossi habló de todo. 
Sin vueltas.

Martín Bossi admitió qué hábito de adolescente conserva a los 51 años