Lalcec Lomas: casi 200 personas se atendieron en la campaña gratuita para prevenir el cáncer de piel

Casi 200 personas recibió la sede de Lalcec Lomas en el marco de una extensa campaña gratuita que mantuvo por varios meses para que las personas sin cobertura médica puedan chequear lunares y manchas para prevenir el cáncer de piel. Por lo que resaltaron el enorme éxito y la toma de conciencia.

Ayer fue la última campaña de piel en la sede ubicada en Alberti 190, Lomas y con esa finalización llegaron a atender gratis a un total de 180 pacientes que se sumaron y pudieron ser atendidos por una dermatóloga que, totalmente gratis los atendió y derivó en los casos particulares que lo requerían, según informaron.

"La campaña se realizó de octubre a enero, con una atención por mes los días sábados para que puedan participar todos y ha funcionado más que bien", confirmaron desde la sede lomense.

Cada paciente que asistió a la consulta se encontró con la dermatóloga Verónica Rojas , quien se encargó de revisar manchas y lunares. Luego, según el caso en particular y por consideración de la profesional se derivó la consulta al Hospital Gandulfo.

La labor de Lalcec Lomas basada en las campañas de prevención

Durante todo el año, la institución con sedes en todo el país se encarga de organizar campaña de prevención de los distintos tipos de cáncer para concientizar que la mejore manera de salvar vidas es haciendo los chequeos todos los años.

Con la llegada del calor, a partir de la primavera comienzan a realizar dicha campaña que además es fundamental para concientizar sobre el uso del protector solar ya que el acumulamiento de rayos ultravioleta (UV) en la piel que se conoce como daño solar acumulado, puede provocar envejecimiento prematuro, daño en el ADN celular y un mayor riesgo de cáncer de piel. Este daño no es reversible y se manifiesta a largo plazo con arrugas, manchas, pérdida de elasticidad y como el melanoma.