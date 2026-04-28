Harán un encuentro por los animales en Lomas: feria, vacunación y charlas.

El Municipio de Lomas de Zamora organizará este sábado 2 de mayo una nueva edición del “Encuentro por los animales ” , una jornada integral que combinará actividades de concientización, servicios gratuitos y propuestas culturales para toda la familia.

El evento se desarrollará de 15 a 19 en Plaza Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) y contará con una amplia agenda pensada para promover el cuidado, la adopción responsable y los derechos de los animales.

Durante la tarde habrá una feria de proteccionistas, un caminito de adopción, charlas informativas y un punto de donaciones. Además, se brindarán servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castración, junto a un stand de Ambiente Lomas.

Charlas con especialistas y minuto de silencio

En paralelo, se desarrollará un ciclo de charlas con especialistas. A las 15.30, Leonela Barros (PM Fauna Urbana) abordará la educación en derechos animales y la Ley de Empatía. Luego, a las 16 será el turno de Ambiente Lomas con una exposición sobre recuperación textil. A las 16.40 disertará la abogada Analia Tenaglia, especialista en derecho animal, y a las 17.20 lo hará Roland Porter sobre educación canina. Más tarde, a las 17.50, el Hospital de Animales de Lomas brindará una charla sobre cuidados veterinarios.

Como cierre, a las 18.30 se realizará la lectura de un manifiesto por los animales junto a un minuto de silencio -para el que se invita a los asistentes a llevar una vela- y a las 19 tendrá lugar la entrega de donaciones y un sorteo de una obra de Strunz.