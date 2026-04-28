Lanús va por el triunfo para alcanzar la punta del grupo G

Lanús recibirá esta noche a Liga Deportiva Universitaria de Quito , por la 3º fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América. Con tres puntos en su haber, el Granate necesita un triunfo para alcanzar a su rival de turno en la punta.

El partido se jugará desde las 19, en el estadio Néstor Díaz Pérez , con arbitraje chileno. José Cabero será el principal, acompañado por José Ratamal y Miguel Rocha. Cuarto árbitro: Diego Flores. VAR: Juan Lara. AVAR: Edson Cisternas. Televisan: Fox Sports y Disney+ Premium.

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Los dirigidos por Mauricio Pellegrino debutaron con una dura derrota en Brasil frente a Mirassol (0-1), pero se rehabilitaron ante Always Ready, de Bolivia (1-0) . Con los ecuatorianos será su segunda presentación como local.

Esto obliga a que Lanús se alce con el triunfo, ya que luego tendrá dos visitas riesgosas: irá a los 4.088 metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal El Alto (4º fecha). Y luego se presentará en el estadio Rodrigo Paz Delgado (5º fecha), más conocido como Casa Blanca, entre 2.726 a 2.850 metros de altura.

Entre Torneo Apertura y Copa Libertadores

El “Profe” Pellegrino utilizó a los titulares por el Torneo Apertura, en el empate (0-0) frente a Central Córdoba del Estero que, al cierre de las 16º fecha, les dio la clasificación a los Play-Offs. Solo queda visitar a Deportivo Riestra -postergado de la 9º jornada- para determinar su ubicación final en la zona B y futuro rival.

Previo al viaje a la Argentina, el presidente de los Albos, Isaac Álvarez, garantizó la continuidad del entrenador Tiago Nunes, a pesar de las críticas de los hinchas. El equipo se ubica 8º en la Seria A de Ecuador, con 14 puntos, a 11 del líder Independiente del Valle. Y viene de perder como visitante de Emelec.

Festejo de Lanús vs. LDU Carlos Izquierdoz marcó en la victoria de Lanús ante LDU.

LDU es líder con seis puntos: le ganó como visitante a Always Ready (1-0) y como local a Mirassol (2-0). Los dos otros integrantes del grupo se enfrentarán entre sí el miércoles, en San Pablo, a partir de las 19. El 1º y 2º avanzarán a los octavos de final, y el 3º jugará Repechaje con un 2º de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la cual Lanús es el último campeón.

Lanús con rivales ecuatorianos

Como local, Lanús recibió por Copa Libertadores a Olmedo (3-0) por los Play-Offs 2008. Goles de Matías Fritzler, Santiago Biglieri y Maximiliano Velázquez. Por el grupo 2 lo hizo frente a Deportivo Cuenca (0-0). Y, en 2012, también por el grupo 2, venció a Emelec (1-0), con tanto de Mariano Pavone.

En tanto, por Copa Sudamericana se midió con Barcelona de Guayaquil en 2022 (3-1, Jonathan Cabral, José Sand y Alexander Bernabei; Carlos Rodríguez); Independiente del Valle 2022 (0-0) y Liga Deportiva Universitaria 2009 (Santiago Salcedo; Claudio Bieler) y 2024 (3-1, Walter Bou, Carlos Izquierdoz y Lautaro Acosta; Alex Arce).

Probables formaciones de Lanús y LDU

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biaofre; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

LDU: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Luis Segovia y Leonel Quiñónez; Jesús Pretell y Gabriel Villamil; Yerlin Quiñonez, Rodney Redes y Janner Corozo; Deyverson. DT: Tiago Nunes.

Hora: 19. Árbitro: José Cabero (Chile). Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.