Los antecedentes de Lanús - Liga de Quito, partido crucial por Copa Libertadores

Lanús se impuso sobre Liga de Quito en la Copa Sudamericana 2024.

Lanús y Liga de Quito ya se enfrentaron por Copa Sudamericana.

Lanús tendrá un duro compromiso este martes desde las 19 cuando reciba a Liga de Quito por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores . El Granate buscará una nueva victoria en La Fortaleza, tras el triunfo ante Always Ready de Bolivia, con la idea de empezar a enderezar el rumbo en el certamen internacional.

Tras la caída ante Mirassol en Brasil y la victoria sobre el conjunto boliviano, la idea de los dirigidos por Mauricio Pellegrino es ganar ante el líder de la zona. Liga de Quito de Ecuador es un viejo conocido de Lanús, ya que se enfrentaron anteriormente pero en Copa Sudamericana.

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El primer enfrentamiento fue por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2009. En el encuentro de ida, Liga de Quito vapuleó a Lanús con un contundente 4 a 0. El conjunto ecuatoriano venía de ser campeón de la Copa Libertadores y el Granate era dirigido por Luis Zubeldía. En el encuentro de vuelta empataron 1 a 1, por lo que Lanús quedaba eliminado de la competencia y Liga accedía a los cuartos de final.

Volverían a verse las caras en la Copa Sudamericana 2024, también por los octavos de final. En aquella ocasión, el Granate se impuso por 2 a 1 en el choque de ida con tantos de Gonzalo Pérez y Marcelino Moreno, mientras que cerraría la serie con otra victoria por 3 a 1 con goles de Carlos Izquierdoz, Walter Bou y Lautaro Acosta.

De esta manera, Lanús se encuentra arriba en el historial con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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La actualidad de Liga de Quito de Ecuador

En aquel 2024, último año que se enfrentaron, Liga de Quito vivía una realidad muy diferente a la actual. Había sido campeón del torneo de Ecuador por segunda vez consecutiva, logrando su título número 13 con Pablo "Vitamina" Sánchez como entrenador.

En la actualidad, si bien es líder del Grupo G de Copa Libertadores con 2 victorias en igual cantidad de presentaciones (se impuso sobre Mirassol y Always Ready), en la liga de su país marchan séptimos con 7 unidades, cosechando2 derrotas, 1 empate y 2 victorias, siendo su último partido un triunfo ante Leones del Norte por 2 a 0.