Lanús empató con Central Córdoba y quedó a un paso de lograr la clasificación

Lanús repartió puntos con Central Córdoba por el Torneo Apertura
Lanús necesitaba ganar para sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional e hizo los méritos, pero no estuvo fino en ataque y no pudo pasar del 0 a 0 contra Central Córdoba. Es más, sobre el final, el capitán Carlos Izquierdoz erró un penal y por eso no hubo goles en la Fortaleza.
En el primer tiempo, el equipo de Mauricio Pellegrino tuvo el control de las acciones y monopolizó el juego ante un rival que, desde que llegó, esperó por una contra para lastimar. Y así acumuló situaciones: a los 7' lo tuvo Salvio, después Marcelino a los 12' avisó con un disparó que pasó cerca y sobre el cierre de la etapa, Sasha Marcich contó con la más clara, con un remate que se estrelló en el palo.
El dominio continuó en el inicio del complemento y la envestida granate continuó, aunque sin fineza en el toque final. Salvio, otra vez en el comienzo, tuvo una clara, pero su remate se abrió más de la cuenta después de una gran jugada. Después, con el paso de los minutos, el juego decayó y casi lo aprovecha la visita con una clara chance a los 30'. Pasado los 40', llegó el penal que cobró Pablo Dóvalo por una infracción de Alejandro Maciel. Para desgracia de Lanús, el "Cali" no pudo con Alan Aguerre y el partido terminó 0 a 0 en la Fortaleza.
Con este resultado, Lanús llegó a los 23 puntos en la zona A del Torneo Apertura y quedó a un paso de sellar su clasificación. Este resultado le permite ser inalcanzable para Defensa y Justicia, que el jueves perdió con Boca, y lo obliga a Instituto ganar los dos partidos que le quedan. Por eso, si la Gloria no le gana a Newell's el domingo, Lanús sacará boleto a los playoffs.
¡Final del partido: EMPATÓ LANÚS!
El Granate contó con las mejores posibilidades, incluido un penal que falló Carlos Izquierdoz, y empató 0 a 0 con Central Córdoba por la fecha 16 del Torneo Apertura.
Lanús no pudo: erró Carlos Izquierdoz
42' ST. El capitán granate se hizo cargo del remate, pero no pudo vencer la resistencia de Alan Aguerre, quien acertó el palo y le sacó el gol del local.
Penal para Lanús
40' ST. Alejandro Maciel derribó dentro del área a Ramiro Carrera y el árbitro Pablo Dóvalo: no hubo.
Lanús volvió a avisar
35' ST. Esta vez, a través de un tiro de esquina: centro desde la izquierda, José Canale se elevó más alto que todos y cabeceó con fuerza, pero el arquero estaba bien parada y atenazó el balón.
Casi marca Central Córdoba
30' ST. Después de dominio total de Lanús, el Ferroviario se lanzó en ataque y tuvo una clarísima: remate cruzado de Horacio Tijanovich y Ezequiel Naya no llegó a desviar tras un error de Nahuel Losada.
¡Qué jugada hizo Salvio para Lanús!
4' ST. De derecha al medio, el Toto dejó en el piso a varios rivales y cuando le quedó un hueco, remató cruzado al gol, pero la pelota se abrió más de la cuenta y besó el palo ante la mirada de Aguerre que no podía hacer nada.
¡Comenzó el segundo tiempo!
0' ST. Lanús y Central Córdoba disputan los últimos 45 minutos en la Fortaleza.
¡Final del primer tiempo!
Lanús y Central Córdoba no se sacaron ventaja en la etapa inicial. El local fue más, tuvo las mejores situaciones, y hasta remató un tiro en el palo. La visita, en tanto, resiste y sueña con un contra.
Lanús tuvo el protagonismo, pero no pudo reflejarlo en el marcador.
Una más para Lanús: esta vez el palo lo negó
46' PT. En la última jugada del primer tiempo, Lanús volvió a avisar. Tras una buena jugada y una precisa asistencia de Marcelino, Sasha probó entrando libre por izquierda y su violento remate se estrelló en el poste.
Lanús sigue intentando
36' PT. Lo tuvo primero con un cabezazo que pasó cerca de Carlos Izquierdoz y ahora lo perdió Marcelino, que remató desde el borde del área grande y Aguerre controló bien la pelota.
Otra para los de Mauricio Pellegrino
12' PT. De a poco, Lanús empieza a imponer condiciones y tuvo otra clara chance para abrir el marcador, esta vez en los pies de Marcelino Moreno, tras un pared con Salvio.
Lanús avisó antes de los 10 minutos
7' PT. El Granate juntó una serie de pases y profundizó por derecha con un preciso pase de Ramiro Carrera para que Eduardo Salvio se meta al área. Y el Toto, sin embargo, no definió cuando tenía pase y el arquero Alan Aguerre ahogó el primer gol del partido.
Arrancó el partido en la Fortaleza
0' PT. Lanús y Central Córdoba ya juegan en el Sur. El Granate, con el objetivo de sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, y el Ferroviario, enfocado en seguir en carrera por el último lugar.
Posibles confirmadas de Lanús y Central Córdoba
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga, Lucas González; Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Lucas Varaldo.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Lanús.
TV: ESPN Y ESPN Premium