Lanús empató con Central Córdoba y quedó a un paso de lograr la clasificación

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Lanús repartió puntos con Central Córdoba por el Torneo Apertura

Lanús necesitaba ganar para sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional e hizo los méritos, pero no estuvo fino en ataque y no pudo pasar del 0 a 0 contra Central Córdoba. Es más, sobre el final, el capitán Carlos Izquierdoz erró un penal y por eso no hubo goles en la Fortaleza.

En el primer tiempo, el equipo de Mauricio Pellegrino tuvo el control de las acciones y monopolizó el juego ante un rival que, desde que llegó, esperó por una contra para lastimar. Y así acumuló situaciones: a los 7' lo tuvo Salvio, después Marcelino a los 12' avisó con un disparó que pasó cerca y sobre el cierre de la etapa, Sasha Marcich contó con la más clara, con un remate que se estrelló en el palo.

El dominio continuó en el inicio del complemento y la envestida granate continuó, aunque sin fineza en el toque final. Salvio, otra vez en el comienzo, tuvo una clara, pero su remate se abrió más de la cuenta después de una gran jugada. Después, con el paso de los minutos, el juego decayó y casi lo aprovecha la visita con una clara chance a los 30'. Pasado los 40', llegó el penal que cobró Pablo Dóvalo por una infracción de Alejandro Maciel. Para desgracia de Lanús, el "Cali" no pudo con Alan Aguerre y el partido terminó 0 a 0 en la Fortaleza.

Con este resultado, Lanús llegó a los 23 puntos en la zona A del Torneo Apertura y quedó a un paso de sellar su clasificación. Este resultado le permite ser inalcanzable para Defensa y Justicia, que el jueves perdió con Boca, y lo obliga a Instituto ganar los dos partidos que le quedan. Por eso, si la Gloria no le gana a Newell's el domingo, Lanús sacará boleto a los playoffs.