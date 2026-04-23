jueves 23 de abril de 2026
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23 de abril de 2026
Sin margen.

El milagro que necesita Banfield para avanzar a los playoffs del Torneo Apertura

En el último empate, el Taladro quedó casi afuera de la pelea por un lugar, pero mantiene una ilusión de cara a las dos fechas finales del certamen local.

Abrazados a una ilusión: Banfield no se baja de la pelea.

Abrazados a una ilusión: Banfield no se baja de la pelea.

Banfield intentará conseguir un milagro en las últimas dos fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional para clasificarse a los playoffs y pelear por el título en los manos a manos. Hoy, con 14 puntos, está a seis de Gimnasia de La Plata, que el último clasificado por la zona B.

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El Taladro afrontará los últimos dos partidos en condición de visitante, donde le fue muy mal durante todo el semestre (no sumó ni un sólo punto), y eso agrava el contexto para los dirgidos por Troglio. Los rivales en cuestión son Atlético Tucumán en el siempre complicado estadio José Fierro y después, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, visitará a Barracas Central en el encuentro adeudado de la fecha 9.

Por este motivo, el último empate ante Independiente Rivadavia complicó sus posibilidades, más allá de que fue un punto positivo ante uno de los equipos con mejor andar en el semestre. Lo bueno es que, con los 14 puntos que sumó, alcanzó lo hecho en el Torneo Apertura 2025 y tiene dos partidos más para poder superar esa marca, algo que sería muy positivo en su lucha por alejarse de la zona roja del descenso.

Lo que necesita Banfield para clasificar

mauro mendez
Mauro Méndez es la gran ilusión de Banfield en la recta final.

Mauro Méndez es la gran ilusión de Banfield en la recta final.

El equipo de Peña y Arenales tiene un panorama complicado. No sólo tiene como rival a Gimnasia de La Plata, sino los demás equipos que se ubica entre ambos: Tigre, Racing y Sarmiento. El Matador y la Academia acumula 19 hasta el momento, cinco más que Banfield, y Sarmiento, con 16, lo supera por dos.

En este contexto, además de la dos dos derrotas del Lobo, necesita que el Matador y la Academia sumen, como mucho, un puntos de los seis en juego, mientras que el Verde pierda o empate uno de los dos partidos.

De producirse todo esto, hay otro tema importante: la diferencia de gol. Y en esa carrera, Banfield también corre con desventaja. Hoy con una diferencia de -3 es superado por Tigre y Racing, que tienen +4 y +2, respectivamente. Por eso, lo que necesita es casi un milagro.

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