El curioso y positivo dato de Lanús siendo dirigido por Pablo Dóvalo

El Torneo Apertura ingresa en su etapa de definición y con ello Lanús deberá empezar a confirmar su presencia en los playoffs este viernes desde las 19.15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Fortaleza. Con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesita una victoria para enderezar el rumbo.
El Granate llega a este encuentro tras caer con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0, en lo que fue una producción que dejó más dudas que certezas. Por su parte, el conjunto santiagueño le ganó 4 a 3 a Platense en un verdadero partidazo y se recuperó tras tres derrotas consecutivas.
De todos modos, este viernes cuando salgan a la cancha el foco estará puesto en el árbitro Pablo Dóvalo, ya que el Granate acumula una extraña racha positiva. Dóvalo estará acompañado por Pablo González y Juan Del Fueyo como jueces asistentes, junto a Kevin Alegre de cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Bresba, con Joaquín Gil de colaborador.
Cuál es la racha a favor que acumula Lanús siendo dirigido por Pablo Dóvalo
El árbitro de 49 años de edad dirigió a Lanús en 21 oportunidades, es el tercer equipo al que mas veces pitó y tiene un saldo a favor. El Granate obtuvo 14 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, pero el dato de mayor curiosidad es que Lanús salió victorioso en los últimos 10 encuentros que lo dirigió Dóvalo.
El último partido en el cual estuvo presente Dóvalo dirigiendo a Lanús fue en el presente Torneo Apertura, cuando el Granate se impuso 1 a 0 sobre Vélez con gol de Carlos Izquierdoz en el José Amalfitani. También, estuvo presente en la victoria por 3 a 2 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha. En dicha ocasión, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por 3 a 2 con goles de Rodrigo Castillo, Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello anotó un doblete para el Ciclón.
Por su parte, Dóvalo dirigiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero también registra una rareza. No pita un partido del Ferroviario desde hace 3 años, ya que la última vez fue el 15 de mayo de 2023 en la igualdad 2 a 2 contra Barracas Central de visitante. Sobre 9 partidos dirigidos, ganó 2, empató 4 y perdió 3.