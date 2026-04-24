El curioso y positivo dato de Lanús siendo dirigido por Pablo Dóvalo

El Torneo Apertura ingresa en su etapa de definición y con ello Lanús deberá empezar a confirmar su presencia en los playoffs este viernes desde las 19.15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Fortaleza. Con el arbitraje de Pablo Dóvalo , el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesita una victoria para enderezar el rumbo.

El Granate llega a este encuentro tras caer con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0, en lo que fue una producción que dejó más dudas que certezas. Por su parte, el conjunto santiagueño le ganó 4 a 3 a Platense en un verdadero partidazo y se recuperó tras tres derrotas consecutivas.

De todos modos, este viernes cuando salgan a la cancha el foco estará puesto en el árbitro Pablo Dóvalo , ya que el Granate acumula una extraña racha positiva. Dóvalo estará acompañado por Pablo González y Juan Del Fueyo como jueces asistentes, junto a Kevin Alegre de cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Bresba , con Joaquín Gil de colaborador.

Cuál es la racha a favor que acumula Lanús siendo dirigido por Pablo Dóvalo

El árbitro de 49 años de edad dirigió a Lanús en 21 oportunidades, es el tercer equipo al que mas veces pitó y tiene un saldo a favor. El Granate obtuvo 14 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, pero el dato de mayor curiosidad es que Lanús salió victorioso en los últimos 10 encuentros que lo dirigió Dóvalo.

El último partido en el cual estuvo presente Dóvalo dirigiendo a Lanús fue en el presente Torneo Apertura, cuando el Granate se impuso 1 a 0 sobre Vélez con gol de Carlos Izquierdoz en el José Amalfitani. También, estuvo presente en la victoria por 3 a 2 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha. En dicha ocasión, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por 3 a 2 con goles de Rodrigo Castillo, Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello anotó un doblete para el Ciclón.

Por su parte, Dóvalo dirigiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero también registra una rareza. No pita un partido del Ferroviario desde hace 3 años, ya que la última vez fue el 15 de mayo de 2023 en la igualdad 2 a 2 contra Barracas Central de visitante. Sobre 9 partidos dirigidos, ganó 2, empató 4 y perdió 3.