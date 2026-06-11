Estrenos de cine: la nueva película de Steven Spielberg y otras tres novedades

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “El día de la revelación”, la nueva película la de Steven Spielberg con Emily Blunt y un gran elenco, y otras tres propuestas que incluyen un musical, un drama italiano y una histórica bíblica.

Sinopsis: la historia plantea el dilema y pánico global cuando la humanidad está a punto de descubrir que no estamos solos, lo que amenaza con destruir un encubrimiento gubernamental sobre vida inteligente no humana de casi ocho décadas (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

Embed

Otros estrenos de cine

Letras robadas

Director: John Carney.

Elenco: Paul Rudd, Nick Jonas.

Síntesis: cuando Rick, un cantante de bodas en decadencia, conoce a Danny, una exestrella de boy band, conectan en una improvisación nocturna que convierte una canción de Rick en un éxito que relanza su carrera. Decidido a recuperar el reconocimiento, Rick arriesga todo lo que le importa. (Musical, Estados Unidos).

Embed

Familia

Director: Francesco Costabile.

Elenco: Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva.

Síntesis: Luigi Celeste tiene 20 años y vive con su madre, Licia, y su hermano, Alessandro. Los tres comparten una unión profunda, forjada en la resistencia contra un pasado oscuro: hace casi diez años que no ven a Franco, el padre que convirtió su infancia en un territorio dominado por el miedo y la violencia. (Italia, Drama).

Embed

Vidas Imaginarias

Director: Federico Cardone.

Síntesis: las maldiciones no duran para siempre, piensa Vera, una joven que busca hacer una película sobre el escritor Antonio Di Benedetto. Todo empieza con su primer cuento en un zoológico durante una noche de eclipse, acaso la clave de toda vida. (Documental, Argentina).