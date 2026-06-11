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11 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: la nueva película de Steven Spielberg y otras tres novedades

Los estrenos de cine llegan con “El día de la revelación”, la nueva aventura la de Steven Spielberg, y otras tres propuestas para todos los gustos.

Emily Blunt en El día de la revelación.&nbsp;

Emily Blunt en "El día de la revelación". 

El día de la revelación

Director: Steven Spielberg.

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Elenco: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson.

Sinopsis: la historia plantea el dilema y pánico global cuando la humanidad está a punto de descubrir que no estamos solos, lo que amenaza con destruir un encubrimiento gubernamental sobre vida inteligente no humana de casi ocho décadas (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Letras robadas

Director: John Carney.

Elenco: Paul Rudd, Nick Jonas.

Síntesis: cuando Rick, un cantante de bodas en decadencia, conoce a Danny, una exestrella de boy band, conectan en una improvisación nocturna que convierte una canción de Rick en un éxito que relanza su carrera. Decidido a recuperar el reconocimiento, Rick arriesga todo lo que le importa. (Musical, Estados Unidos).

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Familia

Director: Francesco Costabile.

Elenco: Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva.

Síntesis: Luigi Celeste tiene 20 años y vive con su madre, Licia, y su hermano, Alessandro. Los tres comparten una unión profunda, forjada en la resistencia contra un pasado oscuro: hace casi diez años que no ven a Franco, el padre que convirtió su infancia en un territorio dominado por el miedo y la violencia. (Italia, Drama).

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Vidas Imaginarias

Director: Federico Cardone.

Síntesis: las maldiciones no duran para siempre, piensa Vera, una joven que busca hacer una película sobre el escritor Antonio Di Benedetto. Todo empieza con su primer cuento en un zoológico durante una noche de eclipse, acaso la clave de toda vida. (Documental, Argentina).

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