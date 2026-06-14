Temperley ganó, gustó y goleó en un Alfredo Beranger que deliró al compás del equipo

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Goleada, carácter y fiesta en Turdera: Temperley dio vuelta un partido chivo y aplastó 4-1 a Güemes

En una tarde que comenzó torcida pero terminó en fiesta total, Temperley demostró jerarquía, contundencia y un gran fútbol para vencer por 4 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en el Alfredo Beranger. Por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional, el Gasolero se repuso de un golpe tempranero y aprovechó al máximo sus momentos.

El partido comenzó con una sorpresa que enmudeció al pueblo celeste. Apenas corrían 6 minutos del primer tiempo cuando la visita pegó primero: Thomas Amilivia capitalizó una aproximación profunda de Güemes y venció la resistencia del arquero local para poner el 1-0.

Lejos de desesperarse, el equipo dirigido por Nicolás Domingo acusó el golpe de inmediato y empezó a adueñarse de la pelota. La recompensa llegó a los 23 minutos tras un centro envenenado al área que el defensor santiagueño Emilio Lazza, en su afán por despejar, terminó empujando dentro de su propio arco.

Con el envión del empate, el Gasolero olió la sangre y fue por más. Solo cuatro minutos después, a los 27', apareció la potencia de Facundo Krüger para dar vuelta la historia de penal y desatar la locura en las tribunas con el 2-1.

El quiebre del encuentro

Si el panorama ya era complejo para los de Santiago del Estero, el partido terminó de romperse a los 30 minutos de esa intensa primera mitad. El defensor visitante Facundo Melillán vio la tarjeta roja tras una dura infracción. Con el marcador en contra y un jugador menos, los planes de la visita se desmoronaron por completo antes de irse al descanso.

Krüger y Brandán bajaron la persiana

En el complemento, Temperley manejó los hilos del juego con total tranquilidad y paciencia. A los 11 minutos de la segunda etapa, el intratable Facundo Krüger firmó su doblete personal de la tarde tras una gran definición que decretó el 3-1 y liquidó cualquier intento de rebeldía santiagueña.

Para decorar una tarde perfecta en Turdera, el experimentado Fernando Brandán frotó la lámpara a los 29 minutos y anotó el 4-1 definitivo.

Los minutos restantes sirvieron para que el público local ovacionara a sus futbolistas y celebrara un triunfo rutilante. Con esta victoria, Temperley ratifica su excelente presente tras haber vencido a Chacarita la fecha pasada, se consolida con fuerza en los puestos de Reducido y le avisa a toda la categoría que dará pelea hasta el final. El equipo dirigido por Nicolás Domingo se despertó a tiempo y ahora se ilusiona con 26 puntos en la quinta posición de la Zona B de la Primera Nacional. En la próxima fecha recibirá a San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger.