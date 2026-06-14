domingo 14 de junio de 2026
Escribinos
14 de junio de 2026
Categórico.

Temperley ganó, gustó y goleó en un Alfredo Beranger que deliró al compás del equipo

Temperley perdía 1 a 0 ante Güemes, pero lo dio vuelta con goles de Franco Benítez, un doblete de Facundo Krugger y uno de Fernando Brandán para el 4 a 1 final.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido.

Live Blog Post

Goleada, carácter y fiesta en Turdera: Temperley dio vuelta un partido chivo y aplastó 4-1 a Güemes

En una tarde que comenzó torcida pero terminó en fiesta total, Temperley demostró jerarquía, contundencia y un gran fútbol para vencer por 4 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en el Alfredo Beranger. Por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional, el Gasolero se repuso de un golpe tempranero y aprovechó al máximo sus momentos.

El partido comenzó con una sorpresa que enmudeció al pueblo celeste. Apenas corrían 6 minutos del primer tiempo cuando la visita pegó primero: Thomas Amilivia capitalizó una aproximación profunda de Güemes y venció la resistencia del arquero local para poner el 1-0.

Lejos de desesperarse, el equipo dirigido por Nicolás Domingo acusó el golpe de inmediato y empezó a adueñarse de la pelota. La recompensa llegó a los 23 minutos tras un centro envenenado al área que el defensor santiagueño Emilio Lazza, en su afán por despejar, terminó empujando dentro de su propio arco.

Con el envión del empate, el Gasolero olió la sangre y fue por más. Solo cuatro minutos después, a los 27', apareció la potencia de Facundo Krüger para dar vuelta la historia de penal y desatar la locura en las tribunas con el 2-1.

El quiebre del encuentro

Si el panorama ya era complejo para los de Santiago del Estero, el partido terminó de romperse a los 30 minutos de esa intensa primera mitad. El defensor visitante Facundo Melillán vio la tarjeta roja tras una dura infracción. Con el marcador en contra y un jugador menos, los planes de la visita se desmoronaron por completo antes de irse al descanso.

Krüger y Brandán bajaron la persiana

En el complemento, Temperley manejó los hilos del juego con total tranquilidad y paciencia. A los 11 minutos de la segunda etapa, el intratable Facundo Krüger firmó su doblete personal de la tarde tras una gran definición que decretó el 3-1 y liquidó cualquier intento de rebeldía santiagueña.

Para decorar una tarde perfecta en Turdera, el experimentado Fernando Brandán frotó la lámpara a los 29 minutos y anotó el 4-1 definitivo.

Los minutos restantes sirvieron para que el público local ovacionara a sus futbolistas y celebrara un triunfo rutilante. Con esta victoria, Temperley ratifica su excelente presente tras haber vencido a Chacarita la fecha pasada, se consolida con fuerza en los puestos de Reducido y le avisa a toda la categoría que dará pelea hasta el final. El equipo dirigido por Nicolás Domingo se despertó a tiempo y ahora se ilusiona con 26 puntos en la quinta posición de la Zona B de la Primera Nacional. En la próxima fecha recibirá a San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger.

Live Blog Post

Final del partido

Temperley le ganó 4 a 1 a Guemes de Santiago del Estero en el Alfredo Beranger.

Live Blog Post

Temperley cerca del quinto

Un gran desborde de Pedro Souto casi termina con el 5 a 1 a favor de Temperley.

Live Blog Post

¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!

Fernando Brandán con un remate esquinado pone el 4 a 1 final para Temperley.

Live Blog Post

Se salvó Temperley

Ezequiel Mastrolía salva la valla del Gasolero. Sigue ganando Temperley por 3 a 1.

Live Blog Post

¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!

Con un gran zurdazo liquida el partido Facundo Krugger y pone el 3 a 1 para Temperley.

Live Blog Post

Temperley cerca del tercero

Franco Díaz probó de media distancia y casi pone el 3 a 1a su favor.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Temperley y Guemes de Santiago del Estero en el Alfredo Beranger.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Temperley le gana a Guemes de Santiago del Estero por 2 a 1 en el Alfredo Beranger.

Live Blog Post

Temperley cerca del tercero

Luego de una gran jugada en ataque, Gabriel Hauche frotó la lámpara y casi convierte el 3 a 1 Lucas Angelini. Muy cerca.

Live Blog Post

!!!!GOOOOL DE TEMPERLEY!!!

Facundo Krugger pone en ventaja al Gasolero. Ahora Temperley lo da vuelta y lo gana 2 a 1.

Live Blog Post

Penal para Temperley

Luego de una infracción en el área, ahora Temperley tiene la posibilidad de ponerse en ventaja.

Live Blog Post

!!!GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!

Apareció Facundo Kruger para empujarla por atrás de todos. Empata Temperley 1 a 1.

Live Blog Post

Temperley no encuentra el rumbo

El Gasolero sintió el golpazo y no reacciona. Floja producción del equipo de Nicolás Domingo

Live Blog Post

¡¡¡GOOOOOL DE GUEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO!!!

Da el golpe el conjunto santiagueño en el amanecer del partido golazo de Thomas Amilivia.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Ya juega Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Ya se viene Temperley ante Güemes de Santiago del Estero

Formaciones confirmadas

Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Franco Benítez y Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Embed

Güemes de Santiago del Estero: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Facundo Melillán, Emilio Lazza; Walter Juárez, Gianfranco Baier, Milton Gerez, Gastón Espósito; Santiago Sala y Thomas Amilivia. DT: Pablo Guiñazú.

Árbitro: Jorge Broggi.

Estadio: Alfredo Beranger.

TV: LPF Play.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Alex Valdez Chamorro abrió la goleada de Los Andes.
Talento.

Valdez Chamorro, figura de Los Andes: "Este equipo está para todo"