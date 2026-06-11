Nicolás Domingo encontró el equipo y los resultados acompañan

Cuando el agua llegaba al cuello, Temperley logró respirar profundo y cambiar la imagen futbolística acompañada de buenos resultados que le permitieron al equipo de Nicolás Domingo , tras vencer a Chacarita, meterse nuevamente en puestos de Reducido en la zona B de la Primera Nacional.

El entrenador pudo repetir tres veces seguidas la misma formación. Y esa seguridad se transmitió en cada uno de los jugadores. En esa racha de ocho fechas sin victorias, mereció mejor cosecha, pero el fútbol nuestro de cada día se rige por resultados.

“A lo largo del año no nos había pasado, a veces por características, a veces por situaciones de lesión o por expulsión. Y encontramos un rendimiento muy parejo”, acusó el entrenador.

Temperley quiere recuperar esa buena imagen del primer tramo del torneo. Y Nicolás Domingo , asumiendo su primera experiencia como DT, observó la mejoría. “Creo que venimos en crecimiento. Arrancamos muy bien el año, cosa que por ahí nos sorprendió hasta a nosotros mismos porque armamos un equipo nuevo. Llegué al club y el equipo respondió enseguida”, fue el análisis del oriundo de Totoras.

Pedro Souto Nicolás Domingo se mostró feliz por el presente de Pedro Souto.

También fue crítico al reconocer que “después es cierto que entramos en una meseta, pero de Jujuy para acá, más allá de que hayamos perdido el equipo viene en crecimiento. Esto es eterno y es así, el próximo domingo es de vuelta una final para nosotros”.

Por la 4º fecha postergada, Temperley afrontará tres partidos como local: Atlético Güemes, San Martín de Tucumán y Tristán Suárez, ideal para cosechar puntos gordos. “Es semana a semana, no podemos pensar más lejos que el próximo rival. Tratar de poder disfrutar con la familia que es lo que a veces uno menos tiempo le da en la semana, le quita tiempo. Es una alegría volver a ganar, de esto creo que vivimos, de competir, de ganar y feliz porque hicimos un gran partido”, manifestó el exfutbolista de Banfield e Independiente, entre otros clubes.

Contento por los chicos del club

Inesperadamente, Pedro Souto se convirtió en el goleador del equipo con sus tres goles consecutivos. “Estoy muy contento por él porque laburó muy bien los cuatro meses que le tocó esperar o le tocaban pocos minutos. De hecho, se lo dije cuando entró con Colegiales por la quinta amarilla de Lucas (Angelini). Entonces por ahí lo podría haberlo pensado que lo ponía porque no había otro y cuando le tocó entrar fui y le dije ‘te elijo’, hay otros jugadores, pero elijo ponerte a vos por un motón de cosas que las hemos hablado”, confesó el técnico.

Franco díaz Franco Díaz, otro jugador recuperado por el técnico.

Además, se refirió a Franco Díaz, también con términos alentadores: “No había llegado bien en el inicio por su inactividad. Es un pibe que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha intensidad. En los últimos tres partidos lo ha hecho de una manera descomunal. Hablamos esas semanas entre Jujuy y Maipú. Contento de que los chicos del club sigan creciendo, como entró Nico Ávalos, Matías Calzón, el rendimiento de (Oswaldo) Pacheco y Cachorro (Valentín Aguiñagalde) en la zaga central que jugaron mano a mano por muchos momentos”.