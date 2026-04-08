La historia de los tres futbolistas que debutaron en Temperley

Cuando un futbolista surgido en las divisiones inferiores debuta como profesional es algo que se disfruta y se celebra un montón puertas adentro de un club. Eso es lo que vivió Temperley por triplicado en el último empate ante Midland, de visitante , por la fecha 8 de la Primera Nacional .

En ese partido trabado, disputado y que tuvo la particularidad del césped sintético, en el Gasolero debutaron los futbolistas Nicolás Ávalos, Matías Calzón y Oswaldo Pacheco . El primero jugó como titular, mientras que los otros dos ingresaron en el segundo tiempo.

De esta manera, los tres futbolistas se convirtieron en los primeros debutantes del ciclo que encabeza Nicolás Domingo en lo que va de la temporada de la máxima categoría del ascenso.

Sin embargo, no son los únicos chicos formados en el club que sumaron minutos en lo que va del torneo. También están Valentín Aguiñagalde y Lucas Richarte, quienes extendieron sus respectivos contratos en los últimos días, pero éstos ya están afianzados en el primer equipo.

Nicolás Ávalos, de Temperley desde la cuna

El defensor pasó gran parte de su vida en el Gasolero. Llegó al club con apenas seis años y allí realizó todo su progreso formativo hasta que este sábado, con 19 años, cumplió su sueño y debutó como profesional, siendo titular en el 0-0 en Libertad.

nicolas avalos Con Lecchi y Crivelli, Ávalos firmó su primer contrato en Temperley.

Ávalos se incorporó a la institución con edad de pre-infantiles y el año pasado, después de un largo camino recorriendo los pasillos del club, se sumó al plantel profesional de la mano de Rubén Forestello. Sin embargo, a partir de la llegada de Domingo, se afianzó en el plantel, realizó su primera pretemporada y a un mes de cumplir los 20 debutó en primera.

Oswaldo Pacheco, y una historia de película

Nacido en La Guajira, Colombia, hace 23 años, Oswaldo llegó a Temperley en febrero del 2020, a menos de un mes que se decretara el cierre de las fronteras y el aislamiento social y obligatorio en medio de la pandemia del Coronavirus, y fue uno de los dos futbolistas que pasó la cuarentena en la pensión del club.

Pacheco había llegado para realizar una prueba con el plantel de Reserva, pero las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández lo dejaron a mitad de camino y sin la posibilidad de volver a su casa. Vivió en el club más de 100 días en un contexto atípico, pero después tuvo su oportunidad. Walter Perazzo lo subió al plantel profesional y comenzó a transitar su camino como futbolistas.

Si bien su debut en Temperley, que fue el club que lo trajo a la Argentina, se hizo esperar, ya cuenta con 80 partidos como profesional y lleva anotado dos goles, tras sus pasos por Fénix y Liniers, ambos en la Primera B.

Matías Calzón, otro producto bien celeste

Al igual que su compañero Nicolás Ávalos, Matías también realizó todo el proceso formativo en el club y por eso el sábado vivió una jornada especial. Se incorporó al Celeste cuando tenía 8 años, pasó por todas las divisiones y el sábado, después de 13 años, tuvo su estreno en primera para redondear su etapa formativa.

El lateral por la derecha debutó en Reserva en 2023, al año siguiente realizó su primera pretemporada y a finales del 2025 firmó su primer contrato como profesional.