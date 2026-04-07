martes 07 de abril de 2026
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7 de abril de 2026
Otra firma.

Por cuánto renovó Lucas Richarte su contrato con Temperley

Surgido de las divisiones inferiores, el joven de 21 años que debutó en 2024 con la camiseta de Temperley, continuará ligado al club.

Lucas Richarte su contratocon Temperley.

Lucas Richarte su contrato con Temperley.

Temperley viene demostrando en el último tiempo su fuerte compromiso con las divisiones inferiores. El trabajo da sus frutos, por lo que muchos chicos subieron al plantel profesional cumpliendo su sueño. Entre ellos está Lucas Richarte, que renovó su vínculo con el Gasolero.

El joven de 21 años, que debutó profesionalmente en 2024 con la camiseta celeste, renovó contrato por dos temporadas más, hasta diciembre de 2027, según informó el club a través de sus redes sociales. Otro producto de la casa que pisa fuerte en la Primera.

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El camino de Lucas Richarte

Lucas Richarte lleva disputados 46 partidos en Temperley, club al que arribó en 2022 para sumarse al plantel de la Quinta División, después de un paso por la cantera de Banfield.

Firma de contrato
Firmó por dos años más.

Firmó por dos años más.

Debutó el 20 de abril de 2024, en el empate sin goles frente a Colón de Santa Fe, en el estadio Brigadier Estanislao López, ingresando por Juan Imbert. El técnico era Mariano Campodónico, que reemplazó interinamente a Pablo Frontini por cuatro fechas.

Luego del debut, la dirigencia se movió rápido y en mayo firmó su primer contrato, convirtiéndose en el quinto juvenil que hizo su estreno en la temporada 2024 de la Primera Nacional. Los anteriores habían sido Iván Peralta, Franco Camejo, Mathias Lugo y Lautaro Torres.

Los pibes piden lugar en Temperley

En este 2026, el entrenador Nicolás Domingo lo utilizó en cinco de las siete fechas. Fue titular en todas; Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Atlanta y Los Andes. No ingresó contra Tristán Suarez y Ferro Carril Midland.

En Libertad hizo su debut Nicolás Ávalos –que se desempeña como defensor o volante central-, que días antes firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2029. Y, tras el clásico con Los Andes, el marcador central Valentín Aguiñagalde extendió su vínculo contractual hasta diciembre de 2027.

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