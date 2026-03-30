Valentín Aguiñagalde, sobre el triunfo de Temperley: "Fue un destape emocional"

Temperley sigue soñando despierto después de la gran victoria épica en el clásico ante Los Andes. El Eduardo Gallardón fue testigo del triunfo Gasolero, después de 7 años sin disputarse el partido tan deseado, y el Alfredo Beranger fue el epicentro de los festejos hasta altas horas de la madrugada en un domingo inolvidable.

Uno de los jugadores que estuvo en la celebración y dejó sus impresiones fue Valentín Aguiñagalde . Para el joven defensor de 21 años de edad, fue su bautismo en un clásico lomense y fue parte del festejo interminable junto a sus compañeros en cada rincón de Temperley.

Va con todo. Cuánto hace que Temperley no le gana a Los Andes en el Eduardo Gallardón

Valentín Aguiñagalde es uno de los pilares en la defensa de Temperley . Uno de los surgidos de la cantera del Gasolero tuvo participación perfecta hasta el momento en el torneo de la Primera Nacional . En algunos encuentros alternando en la titularidad con Gian Nardelli y en otros con Santiago Flores.

Ante Los Andes , fue una de las figuras en la zona defensiva junto a Ezequiel Mastrolía. Además, junto a Lorenzo Monti, Santiago Flores y Lucas Angelini conformaron la defensa de Temperley en un partido que pintaba bravo y que el Gasolero pudo sacar adelante en un final de novela.

"Veniamos de agarrar el enojo del penal y esto fue un despate emocional. Contento por todo el grupo y por nosotros", aseguró Aguiñagalde durante los festejos en diálogo con Lord Sports.

A su vez, sostuvo: "Nosotros lo vivimos diferente porque hacía mucho no se jugaba, en mi experiencia propia fue la primera vez. Es contagiosa ahora la alegría que emanamos así que con el cuerpo técnico somos todos uno".

Esa es la idea del plantel, con el slogan de "ser todos uno", se agiganta el sueño de pelear por el ascenso. Aunque ahora, seguirán todos de festejo por las calles de Temperley después del triunfo para el infarto ante Los Andes.

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Lo que se viene para Temperley en la Primera Nacional

Luego de la gran victoria en el clásico ante Los Andes, el plantel comandado por Nicolás Domingo tuvo el día libre este lunes y volverá a las prácticas este martes. En el horizonte aparece el choque ante Midland del próximo sábado a las 16 como visitante y luego deberá recibir a Quilmes en el Alfredo Beranger en otro clásico que promete ser apasionante.

Con el triunfo ante el Milrayitas, ahora el Gasolero se afirma como candidato en la Zona B de la Primera Nacional. Suma 11 puntos, producto de 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota, con lo cual se ubica en la cuarta posición por detrás de Nueva Chicago, Gimnasia de Jujuy y Tristán Suaez. El Gasolero sueña con pelear arriba y transformarse en protagonista.