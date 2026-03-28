"De los que jugué, el clásico Los Andes - Temperley lo ubicó en primer lugar"

Daniel Franco es el único futbolista de Los Andes que sabe lo que es jugar el clásico contra Temperley y por eso no dudó en colocar a este cruce barrial como uno de los más importantes que le tocó disputar en su carrera, más allá que también jugó uno de los más emblemáticos del fútbol boliviano.

Franco, que es uno de los máximos referentes del plantel del Milrayitas , experimentó dos veces lo que es el clásico del sur del ascenso , ambos en la temporada 2013-2014, y todavía hoy lo recuerda. A pesar que en su currículum aparecen encuentros importantes como Oriente Petrolero vs Blooming y San Martín de San Juan vs Godoy Cruz, entre otros, el que volverá a disputar el domingo por la fecha 7 de la Primera Nacional es especial

“Yo lo pongo en el primer lugar. Si bien juegue varios clásicos, éste lo colocó en lo más alto por el marco de gente que tiene y por la rivalidad que existe entre ambos. Es algo muy barrial, y eso es lindo. Por eso, para mí, es el número 1”, remarcó el defensor durante una entrevista con Diario La Unión .

Al experimentado defensor le fue bien cuando enfrentó al Gasolero y fue protagonista del último triunfo del Milrayitas en Turdera. “Fue hermoso darles esa alegría a los hinchas”, recalcó sobre el partido que el equipo dirigido por Fabián Nardozza ganó por 1-0, de visitante, gracias al gol de Alejandro Noriega.

Si bien esa fue la mayor alegría, también recuerda con emoción el empate 1-1 jugado en el estadio Eduardo Gallardón, en 2013. Ese día, con un gran marco de público, alrededor de 20.000 espectadores, el conjunto lomense no pudo ganar, pero se recuperó del tempranero gol de Fernando Brandán y llegó al empate en el complemento, también gracias a un gol de Noriega.

los andes-temperley 2014 dani franco 21 Daniel Franco, titular en el triunfo por 1-0 de Los Andes ante Temperley, en Turdera.

“Tengo recuerdos lindos porque me tocó jugar de local, de noche, con el estadio repleto, con un marco hermoso, lamentablemente ese día no pudimos ganar. Pero sí lo hicimos en la revancha, de visitante, y eso fue lo más lindo. Además, cuando regresemos a Lomas después de la victoria, había en la cancha un importante número de hinchas para saludarnos y felicitarnos. Haberle dado esa alegría fue muy lindo”, recordó.

Lo que necesita Los Andes para ganar, según Daniel Franco

Estos partidos, por lo que hay en juego, suele ser cerrados, con pocos espacios y de detalles. Por eso, consciente de este panorama, el plantel del Milrayitas tiene en claro lo que debe hacer para imponer condiciones y celebrar con sus hinchas.

Y eso lo dejó en claro Daniel Franco. “Nosotros buscaremos imponer nuestro juego e intentar jugar bien, pero los clásicos son partidos apartes, se juegan de una manera distinta, y el que menos se equivoque terminará festejando. Por eso, tenemos que achicar el margen de error, como lo hicimos ante Ferro, para quedarnos con los tres puntos”, concluyó.