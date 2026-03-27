La premisa de Sebastián López para el clásico Los Andes - Temperley: "Vivirlo como..."

Sebastián López es uno de los máximos referentes del plantel de Los Andes . Con cuatro temporadas en el club y una larga trayectoria en el fútbol, es una voz autorizada para hablar en la previa al clásico contra Temperley . Y desde ese rol de líder, bajó un claro mensaje: “Hay que vivirlo como lo vive el hincha”, recalcó.

El experimentado arquero sabe muy bien cómo se juega esta clase de partidos, y también conoce el sentir del hincha del Milrayitas. Por eso, en la antesala al derbi correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional , remarcó que “hay que mantener la tranquilidad y la cordura” en las horas previas, pero sabiendo “cómo quiere el hincha que lo representemos dentro de la cancha”.

“Como referente y el más grande del plantel, busco transmitirle tranquilidad a los más chicos, diciéndoles que es un partido más, pero recalcándoles que lo vivan con esa pasión que quiere el hincha. Obviamente, manteniendo la cordura, los pies sobre la tierra, porque para ganar hay que poner la pelota contra el piso y jugar. Por eso, para mí, no es un partido de presión, es un partido para disfrutar”, subrayó Seba López , quien ya está en la historia del Milrayitas , durante una charla con Diario La Unión .

Y en esa línea, continuó: “Todos sabemos lo que se está viviendo en la ciudad porque te lo hacen saber. Por eso, tenemos que trabajar con la misma seriedad que lo venimos haciendo, sabiendo que es un partido sumamente importante, pero que no dejan de ser tres puntos”

En Los Andes tienen claro cuál es la clave para ganar el clásico

López anticipa un partido “cerrado, de mucha disputa de pelota y muy aguerrido” y por eso considera que en los detalles se definirá la historia de la edición 99 del Clásico del Sur del ascenso. “Hay que estar de punta de pie e imponer nuestro juego, que es lo que nos caracteriza y ahí podemos marcar una diferencia”.

lopez los andes arquero Sebastián López es uno de los más queridos por los hinchas de Los Andes.

“Hay que estar fino en la creación, en la tenencia de la pelota, y en saber aprovechar los espacios que tiene nuestra cancha, que muy amplia. Y, sobre todo, debemos estar atentos a las pelotas paradas porque estos partidos se definen en esos pequeños detalles”.

El mensaje de los hinchas en la previa al cruce con Temperley

Desde el momento que se confirmó que el clásico se volvería a jugar después de siete años, en medio de un contexto donde sólo se disputó uno desde 2014, el barrio empezó a palpitar el duelo con el Gasolero, con una expectativa que crecía a medida que se acercaba la fecha.

Y Sebastián López, uno de los más queridos de la familia de Los Andes, lo experimentó en carne propia ya que vive en el corazón de Lomas de Zamora y siempre está en contacto con los hinchas. Eso, para él, es una motivación y es algo que disfruta mucho.

“Si bien trato de mantenerme al margen, los mensajes siempre llegan. Además, vivo cerca del club, llevo a mis hijos al colegio y todos te dicen ‘se viene el clásico, hay que ganar’. Siempre está eso. Y bienvenido sea porque forma parte del día a día del club. Y para mí, tener esa presión de ganar, por así decirlo de alguna manera, es algo lindo porque son partidos que te dejan marcado. Por eso, hay que vivirlo así, como lo vive el hincha, y adentro de la cancha los tenemos que representar como ellos quieren”, concluyó.