Los Andes lanza un bono especial para el clásico ante Temperley

Los Andes lanzó este martes a la venta un bono contribución de cara al clásico ante Temperley , que se jugará este domingo, desde las 15, en el estadio Eduardo Gallardón , por la fecha 7 del campeonato de la Primera Nacional .

En la reunión de comisión directiva, el club de Lomas de Zamora determinó catalogar a este partido ante el Gasolero como el "Día del Club", con el objetivo de recaudar un dinero extra que le permitirá avanzar en diferentes que se realizan en las diferentes instalaciones del Milrayitas.

"Conscientes de que el acompañamiento de nuestros socios y socias resulta fundamental para continuar consolidando este proceso, apelamos a su compromiso y sentido de pertenencia, valores que históricamente distinguen a nuestra institución", destacaron en el comunicado oficial.

Teniendo en cuenta la magnitud del partido y que seguramente habrá un gran marco de público, la dirigencia que encabeza Omar Plaini lanzó esta movida en la antesala de un partido especial. "El valor del bono costará $7.000 y todo lo recaudado será destinado al sostenimiento de obras en curso y a futuros proyectos de crecimiento", informaron desde el Milrayitas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2036504651969831316&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial



La Comisión Directiva del Club Atlético Los Andes informa a sus socios y socias que, en el marco de su compromiso con el desarrollo institucional, la continuidad de las obras y la mejora permanente de la infraestructura, ha resuelto en su última reunión… pic.twitter.com/9CNDx9xJ9q — Club Los Andes (@clublosandes) March 24, 2026 Twitter Los Andes.

Este bono podrá ser adquirido a través de la aplicación oficial del club, como así también en las ventanillas de ventas habilitadas en las distintas sedes, desde el día que se inicie la venta las entradas para el partido.

Vale recordar que el lanzamiento de este bono es solamente para el partido con Temperley, ya que se catalogó a este compromiso como el "Día del Club". En lo demás partido se mantendrá la política de no pagar entrada adicional para los socios, como viene sucediendo hace algunas temporadas, en un importante beneficio para la masa societaria de Los Andes.