martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
Enfocado en el domingo.

Los Andes lanza un bono especial para el clásico ante Temperley

Con el fin de avanzar en diferentes obras, el club pondrá a la venta un bono contribución para el cruce ante el Gasolero en el estadio Eduardo Gallardón.

Los Andes pondrá a la venta un bono contribución en el partido ante Temperley.

Los Andes pondrá a la venta un bono contribución en el partido ante Temperley.

En la reunión de comisión directiva, el club de Lomas de Zamora determinó catalogar a este partido ante el Gasolero como el "Día del Club", con el objetivo de recaudar un dinero extra que le permitirá avanzar en diferentes que se realizan en las diferentes instalaciones del Milrayitas.

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"Conscientes de que el acompañamiento de nuestros socios y socias resulta fundamental para continuar consolidando este proceso, apelamos a su compromiso y sentido de pertenencia, valores que históricamente distinguen a nuestra institución", destacaron en el comunicado oficial.

Cuánto saldrá el bono que puso a la venta Los Andes

Teniendo en cuenta la magnitud del partido y que seguramente habrá un gran marco de público, la dirigencia que encabeza Omar Plaini lanzó esta movida en la antesala de un partido especial. "El valor del bono costará $7.000 y todo lo recaudado será destinado al sostenimiento de obras en curso y a futuros proyectos de crecimiento", informaron desde el Milrayitas.

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Este bono podrá ser adquirido a través de la aplicación oficial del club, como así también en las ventanillas de ventas habilitadas en las distintas sedes, desde el día que se inicie la venta las entradas para el partido.

Vale recordar que el lanzamiento de este bono es solamente para el partido con Temperley, ya que se catalogó a este compromiso como el "Día del Club". En lo demás partido se mantendrá la política de no pagar entrada adicional para los socios, como viene sucediendo hace algunas temporadas, en un importante beneficio para la masa societaria de Los Andes.

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