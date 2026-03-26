Juan Manuel Vázquez palpitó el clásico Los Andes - Temperley: "Habrá una linda fiesta en Lomas"

Esta semana, por las calles de Lomas de Zamora, sólo se respira aroma a clásico. Es que después de siete años, se volverá a ver las caras Los Andes y Temperley , en uno de los derbis más importantes del ascenso, y por ende de la Primera Nacional , y la previa se vive de manera especial.

Separados por un par de cuadras, los hinchas del Milrayitas y del Gasolero afrontan esta semana con mucha expectativa, diferente a las demás, y en ambos barrios ya se palpita el clásico que se jugará en el estadio Eduardo Gallardón . A Juan Manuel Vázquez , uno de los refuerzos del conjunto albirrojo, se lo hicieron saber de entrada.

“Cuando salió el fixture, allá por diciembre, lo primero que nos decían los hinchas y las personas que están dentro del clubes es lo de la fecha 7. Hoy llego ese día, así que esperamos que todo salga bien el domingo y que podamos festejar”, comentó el mediocampista en una charla con Diario La Unión .

“En lo personal me tocó jugar varios clásicos, especialmente el All Boys – Nueva Chicago, pero cada uno tiene su condimento especial. Los Andes – Temperley es uno de los grandes clásicos del ascenso, de esos que todos quieren jugar, y la verdad que muy contento de poder disfrutarlo. Estoy seguro que habrá una linda fiesta en Lomas”, comentó.

Los Andes, y el valor del último partido

Más allá de todo el condimento especial que habrá alrededor, este partido será importante por otra cuestión para el Milrayitas, más allá de lo significa enfrentar al Gasolero. Después de la victoria ante Ferro, en Caballito, el elenco de Leonardo Lemos necesita los tres puntos para seguir escalando posiciones tras un inicio de torneo sin triunfos.

los andes-ferro-1 Los Andes celebró en Caballito y llega dulce al clásico contra Temperley. Prensa Los Andes.

“Nosotros necesitamos mucho empezar a ganar y por suerte lo conseguimos el sábado. Es algo que nos costó, fue por lo que trabajamos mucho, y por eso queremos seguir por este camino. Sabemos que se nos viene un partido muy importante, sabiendo que si logramos los tres puntos nos posicionamos en los primeros puestos, que es lo que queremos. Nuestro objetivo es estar dentro de los ocho primeros y a eso apostamos”, remarcó.

Las claves para ganar el clásico ante Temperley

Para conseguirlo, el plantel que comanda Leonardo Lemos tiene en claro cuál será la receta y sabe bien qué incluirá la balanza para uno u otro lado. “Hay que estar muy concentrados en las pelotas paradas y no cometer errores que ellos puedan aprovechar. En el inicio y final del encuentro, es cuándo más concentrados debemos estar para hacer un buen partido y llenarnos los tres puntos”, comentó.

Y por último, el mediocampista de Los Andes concluyó: “Va a ser un partido cerrado, como lo son todos en la categoría, con mucho roce físico, muy trabado. Por eso, el que más concentrado esté y el que más ajuste los detalles, será el que se llevará el partido. Nosotros tenemos que seguir por nuestra línea de juego, también de intensidad, y creo que estamos capacitados para jugar de igual a igual contra cualquier equipo.