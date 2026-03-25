miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Todo definido.

Se confirmó el árbitro del clásico Los Andes - Temperley: quién es

La AFA dio a conocer las designaciones para la próxima fecha de la Primera Nacional y el que dirigirá el Clásico del Sur llega desde la Primera División.

Los Andes y Temperley aguardan el comienzo de la Primera Nacional.

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Los Andes y Temperley se enfrentarán este domingo, desde las 15, por la fecha 7 de la Primera Nacional en una nueva edición del Clásico del Sur del ascenso, y en las últimas horas se confirmó quién será el árbitro para este partido.

La información se dio a conocer este miércoles a través de la página oficial de la AFA, luego de que se definiera como iban a ser las designaciones arbitrales de la próxima fecha que, además del derbi entre el Milrayitas y el Gasolero, tendrá otros partidos muy importantes: All Boys - Nueva Chicago, Güemes - Mitre de Santiago del Estero y Gimnasia y Tiro - Central Norte, ambos de Salta.

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El elegido para impartir justicia en el clásico entre Los Andes y Temperley fue Bruno Amiconi, quien estará por los jueces de línea Sebastián Raineri y Hugo Páez, y el cuarto árbitro será Gabriel Gutiérrez.

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro de Los Andes - Temperley

Amiconi, nacido el 6 de diciembre de 1986, empezó a dirigir Primera División el año pasado en un encuentro entre Goody Cruz y Atlético Tucumán luego de una importante carrera en el ascenso, principalmente en la Primera Nacional, donde lleva tres años.

bruno amiconi
Amiconi dirigirá por primera vez a Los Andes. A Temperley lo dirigió dos veces.

Amiconi dirigirá por primera vez a Los Andes. A Temperley lo dirigió dos veces.

En la segunda categoría del fútbol argentino debutó en 2023 y hasta el momento suma 67 encuentros en la divisional. En tanto, en la Liga Profesional, competencia en la que debutó el año pasado, suma 10 partidos.

A Temperley lo dirigió en dos oportunidades, ambos con triunfos para el Gasolero, mientras que el domingo será la primera vez que dirija al Milrayitas.

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