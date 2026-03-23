Gabriel Hauche eterno, clave para el triunfo de Temperley ante Atlanta

Temperley sufrió para vencer a Atlanta por 2 a 1 en la tarde del domingo en el Alfredo Beranger , donde se regaló a si mismo y a su gente una victoria sufrida en la Primera Nacional . En un encuentro que había arrancado esquivo, el equipo dirigido por Nicolás Domingo supo dar vuelta el resultado y ahora va por Los Andes.

Luego de de la derrota ante Atlético Rafaela y el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta, el Gasolero volvía a jugar en su estadio, donde había logrado su única victoria en el campeonato ante Agropecuario por la segunda fecha. Temperley necesitaba lograr los tres puntos para llegar de la mejor manera al clásico contra Los Andes.

Nunca Más. Qué harán Banfield, Los Andes y Temperley por los 50 años del Golpe de Estado

Todo empezó cuesta arriba para Temperley con el gol de Alejandro Quintana a los 24 minutos del primer tiempo, pero 10 minutos más tarde el conjunto de Turdera llegó a la igualdad a través de un gol en contra de Tomás Rojas de cabeza. A los 80 minutos, Gabriel Hauche se convirtió en el héroe de la tarde al marcar un golazo con un soberbio derechazo de afuera del área que hizo inútil el esfuerzo del arquero Francisco Rago por evitar el tanto. Delirio en el Beranger.

A sus 39 años, Gabriel Hauche se mantiene como uno de los jugadores de mayor experiencia en el plantel de Temperley. Con un año menos que Nicolás Domingo, el entrenador del Gasolero, el Demonio regresó al elenco de Turdera en el 2025. Volvió al club que lo vio nacer futbolísticamente para cumplir su sueño: lograr el ascenso a Primera División.

“Ese chico de 12 años y este muchacho de casi 39 están igual de orgullosos de vestir esta camiseta. Vamos por otro año más juntos", había asegurado Hauche en sus redes sociales.

Después de sus pasos por Argentinos Juniors, Racing, Aldosivi, Sarmiento, Chievo Verona de Italia, Tijuana y Toluca de México, Millonarios de Colombia y Unión La Calera de Chile, el delantero decidió regresar al club que lo cobijó y le dio sus primeros flashes en el fútbol. Uno de los hijos pródigos de Temperley le dio la victoria sobre Atlanta. Muchos en las tribunas del Alfredo Beranger festejaron más el gol porque lo hizo Hauche que por la victoria misma.

Hauche también jugó en la Selección Argentina, donde convirtió tres goles en cinco partidos jugados. Fue dirigido por Sergio Batista y por Diego Maradona en el 2009 y llegó a compartir dupla delantera con Martín Palermo.

gabriel hauche temperley Gabriel Hauche convirtió un golazo para la victoria de Temperley.

El actual campeonato de la Primera Nacional y sus ilusiones con Temperley

Gabriel Hauche comenzó siendo titular en el presente campeonato de la Primera Nacional, cuando Temperley debutó ante Tristán Suarez en Ezeiza. Luego, ante Agropecuario, Atlético Rafaela y Gimnasia y Tiro de Salta estuvo en el banco de suplentes, hasta su ingreso con Atlanta que ya quedó grabado en la memoria de todos los hinchas.

Ahora, se viene Los Andes en el Eduardo Gallardón. Para Temperley y Gabriel Hauche será un partido especial, ya que el Demonio buscará ser protagonista como aquel 27 de enero de 2006 cuando anotó un gol para la victoria por 2 a 0 por la fecha número 19 de la Primera B Metropolitana.