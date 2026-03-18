miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Confirmado.

Problemas en Temperley: se lesionó Luciano Nieto y se pierde el clásico

Se conoció la gravedad de la lesión del volante del Gasolero, quien se perderá varios partidos de la Primera Nacional, entre ellas el cruce con Los Andes.

Luciano Nieto, una baja sensible para Temperley.

Luciano Nieto, una baja sensible para Temperley.

Luciano Nieto no pudo completar el partido en el empate sin goles entre Temperley y Gimnasia y Tiro, en Salta, por una molestia muscular y este miércoles se confirmó la gravedad de la lesión que significa una mala noticia para el entrenador Nicolás Domingo.

A dos semanas del partido contra Los Andes, el DT sumó la primera baja para el clásico. Esto se debe a que, tras la salida en el primer tiempo del último partido y los estudios realizados, se conoció el grado de la lesión del talentoso mediocampista.

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El exjugador de Brown de Adrogué estará, al menos, cuatro semanas afuera de las canchas, subrayó de manera oficial el club Temperley, al informar que Nieto padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

La baja de Luciano Nieto complica a Temperley

Al confirmarse el desgarro, Temperley pierde a uno de los futbolistas más importantes del plantel de Nicolás Domingo en medio de una seguidilla de encuentros trascendentales para el Celeste, sin viajes al interior y con todos rivales histórico del ascenso.

Esto es una complicación para Domingo porque no tiene en el plantel un futbolista de similares características, más allá que cuenta con varias opciones de mediocampistas de buen pie, aunque no tan ofensivos como Nieto. La otra opción es retrasar unos metros a Gabriel Hauche, una posición en la que el DT lo probó en la pretemporada.

Nicolás Domingo
El DT de Temperley maneja diferentes opciones para reemplazar a Luciano Nieto.

El DT de Temperley maneja diferentes opciones para reemplazar a Luciano Nieto.

Por eso, en medio de este panorama, y con diferentes opciones, Domingo podría también cambiar el esquema y sumar otro delantero para acompañar a Marcos Echeverría, con el objetivo de suplir la falta de gol del equipo: anotó un tanto en cuatro partidos.

Los otros lesionados de Temperley

En el parte médico, el Gasolero informó también las lesiones de Pedro Souto, quien no sumó minutos en Salta, y también las de Gabriel Esparza y Gian Nardelli, ausentes en la convocatoria del último partido.

Según el informe, Souto padece un síndrome vertiginoso y se le realizaran estudios en los próximos días para determinar la gravedad de la lesión, mientras que Gian Nardelli y Gabriel Esparza dejaron atrás sus respectivas lesiones y ya trabajan con el resto de sus compañeros.

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