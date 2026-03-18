Problemas en Temperley: se lesionó Luciano Nieto y se pierde el clásico

Luciano Nieto no pudo completar el partido en el empate sin goles entre Temperley y Gimnasia y Tiro, en Salta, por una molestia muscular y este miércoles se confirmó la gravedad de la lesión que significa una mala noticia para el entrenador Nicolás Domingo .

A dos semanas del partido contra Los Andes , el DT sumó la primera baja para el clásico. Esto se debe a que, tras la salida en el primer tiempo del último partido y los estudios realizados, se conoció el grado de la lesión del talentoso mediocampista.

Entre los mejores Los Andes y Temperley, arriba en la tabla histórica de la Segunda División

El exjugador de Brown de Adrogué estará, al menos, cuatro semanas afuera de las canchas, subrayó de manera oficial el club Temperley, al informar que Nieto padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

De esta manera, el mediocampista se perderá el partido del domingo del domingo ante Atlanta en el estadio Alfredo Beranger y también quedó descartado para el clásico ante el Milrayitas, pactado para el domingo 29 en el estadio Eduardo Gallardón . Tampoco estará ante Midland y frente a Quilmes. Recién reaparecería en el cruce ante Colegiales por la fecha 10.

La baja de Luciano Nieto complica a Temperley

Al confirmarse el desgarro, Temperley pierde a uno de los futbolistas más importantes del plantel de Nicolás Domingo en medio de una seguidilla de encuentros trascendentales para el Celeste, sin viajes al interior y con todos rivales histórico del ascenso.

Esto es una complicación para Domingo porque no tiene en el plantel un futbolista de similares características, más allá que cuenta con varias opciones de mediocampistas de buen pie, aunque no tan ofensivos como Nieto. La otra opción es retrasar unos metros a Gabriel Hauche, una posición en la que el DT lo probó en la pretemporada.

Nicolás Domingo El DT de Temperley maneja diferentes opciones para reemplazar a Luciano Nieto.

Por eso, en medio de este panorama, y con diferentes opciones, Domingo podría también cambiar el esquema y sumar otro delantero para acompañar a Marcos Echeverría, con el objetivo de suplir la falta de gol del equipo: anotó un tanto en cuatro partidos.

Los otros lesionados de Temperley

En el parte médico, el Gasolero informó también las lesiones de Pedro Souto, quien no sumó minutos en Salta, y también las de Gabriel Esparza y Gian Nardelli, ausentes en la convocatoria del último partido.

Según el informe, Souto padece un síndrome vertiginoso y se le realizaran estudios en los próximos días para determinar la gravedad de la lesión, mientras que Gian Nardelli y Gabriel Esparza dejaron atrás sus respectivas lesiones y ya trabajan con el resto de sus compañeros.