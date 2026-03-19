La racha adversa de Temperley ante Atlanta en el Alfredo Beranger

Temperley no puede con Atlanta en el Alfredo Beranger a lo largo de la historia.

Temperley afrontará un exigente compromiso este domingo cuando reciba la visita de Atlanta en el Alfredo Beranger. Luego de la derrota ante Atlético Rafaela y el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta, ambos encuentros como visitante, el equipo dirigido por Nicolás Domingo quiere volver a sumar de a tres como lo hizo en la segunda fecha ante Agropecuario.

De todos modos, el conjunto de Villa Crespo siempre fue un rival molesto para Temperley. Desde 1953 hasta este 2026, Gasoleros y Bohemios disputaron 62 encuentros con 15 triunfos del elenco de Turdera contra 26 triunfos de Atlanta. Además, empataron en 21 oportunidades.

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Los primeros años de Temperley recibiendo a Atlanta en Turdera fueron con éxitos, pero luego comenzaron los traspies y las derrotas ante un rival al que siempre le costó ganarle. En 1954, 1955 y 1975, el Gasolero consiguió triunfos ante el Bohemio de manera consecutiva, lo cual no hacian presagiar que la balanza se inclinaría para los de Villa Crespo en el futuro.

Más allá de una derrota por 2 a 0 en 1956 en el Beranger, donde Atlanta se impuso con goles de Osvaldo Oscar Guenzatti y Roberto Fazzolari, el historial en sus primeros enfrentamientos marchaba parejo.

En 1982 llegó el ascenso de Temperley a la máxima categoría tras una serie final infartante ante Atlanta. Ambos juegos finales por el octogonal se disputaron en la cancha de Huracán, donde el Gasolero se quedó con el primer juego con una victoria por 2 a 1 y luego cayó por 1 a 0 en el segundo choque. El recordado 13-12 en los penales fue lo que le dio a Temperley el regreso a Primera División. Fue el segundo ascenso de su historia.

Sin embargo, luego del descenso en la temporada 1985-1986 comenzó la debacle de Temperley. En 1989-1990 el Celeste cayó ante el Bohemio por 1 a 0 y allí empezó la mala racha del Gasolero ante Atlanta en el Alfredo Beranger.

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Una racha que se profundizó y que Temperley no puede cortar

Desde 1989 hasta 2022 fueron 8 derrotas de Temperley ante Atlanta en el Alfredo Beranger, pasando por la Primera B Metropolitana y Nacional B. Solamente las victorias por 2 a 1 de la temporada 2008-2009 y la última en 2009-2010 con goles de Luis López y Federico Crivelli de penal, fueron las últimas alegrías del Gasolerio ante el Bohemio en el Beranger.

El último choque en Turdera fue en el 2022 por la Primera Nacional, donde Temperley cayó por 2 a 0 en Turdera con goles de Galeno y Klusener. Luego, se enfrentaron en el 2024 en Villa Crespo, donde el Gasolero se impuso por el mismo marcador con tantos de Lucas Angelini de penal y Luis López.

Ahora, buscará cortar una racha de 16 años sin ganar en su estadio ante Atlanta. El Gasolero necesita volver a la victoria en casa ante un rival que se transformó en la bestia negra en los últimos años.