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27 de marzo de 2026
Va con todo.

La racha que Temperley buscará cortar ante Los Andes en el Eduardo Gallardón

Temperley visita a Los Andes este domingo en el Eduardo Gallardón, donde arrastra una seguidilla de encuentros sin lograr la victoria. Los antecedentes.

Sebastián Cobelli, el protagonista de la última victoria de Temperley ante Los Andes en el Gallardón.

Sebastián Cobelli, el protagonista de la última victoria de Temperley ante Los Andes en el Gallardón.

Los Andes y Temperley volverán a enfrentarse este domingo en el Eduardo Gallardón, donde el Milrayitas se hace fuerte en los últimos tiempos ante su clásico rival. Si bien hace 7 años que no disputan un encuentro de manera oficial, el Gasolero buscará cortar la mala racha visitando a los de Lomas de Zamora.

Es que el historial marca una clara ventaja a favor de Los Andes, ya que sobre 98 encuentros, el Milrayitas se impuso en 40 presentaciones, el Gasolero lo hizo 32 veces y empataron las 26 restantes. Una supremacía de los de Lomas de Zamora de 8 cotejos de diferencia a favor en los choques entre sí.

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Cuánto hace que Temperley no le gana a Los Andes en el Eduardo Gallardón

Desde el año 2000 en adelante, Temperley solamente le ganó a Los Andes en tres oportunidades. En la temporada 2005-2006 de la Primera B Metropolitana, fue triunfo por 2 a 0 con goles de Gabriel Hauche y Daniel Fernández. Luego, se impuso por 3 a 2 en la temporada 2007-2008 con goles de Impallari en dos oportunidades y Soller, mientras que Tridente y Sardi de penal marcaron para el Milrayitas.

La última victoria de Temperley sobre Los Andes en el Eduardo Gallardón fue en la temporada 2010-2011, cuando el Gasolero se impuso por 3 a 0 con goles de Sebastián Cobelli en dos ocasiones y Nahuel Martínez.

Luego, empataron 2 a 2 en la temporada 2011-2012, fue 1 a 1 en la 2013-2014 y el último enfrentamiento con triunfo de Los Andes por 1 a 0 con gol de Matías Llinas, antes del descenso del Milrayitas de la Primera Nacional a la Primera B Metropolitana en el 2019.

Cuántas veces ganó Temperley en la cancha de Los Andes a lo largo de la historia

Uno de los clásicos más apasionantes de la zona sur del Gran Buenos Aires tuvo 12 victorias para Temperley en el Eduardo Gallardón. Un reducto siempre complicado para el Gasolero en el cual querrá cortar la racha este domingo.

Además, jugadores del actual plantel saben lo que es anotar en el estadio del vecino. Ya lo hicieron Gabriel Hauche y Fernando Brandán, con lo cual, Temperley apostará por la experiencia de sus futbolistas para tratar de revertir la mala racha ante su clásico rival en un partido muy esperado.

El resumen de la última victoria de Temperley sobre Los Andes en el Eduardo Gallardón

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