Campeón con Temperley, gol a Los Andes, y debutará como DT en la Primera B

En la previa del clásico que disputarán este domingo Los Andes y Temperley, por la Primera Nacional , el nombre de Miguel Elía tomó trascendencia al ser el elegido para conducir los destinos de Sportivo Dock Sud en la Primera B . El exvolante tiene una identificación plena con el Gasolero .

El “Turco” formó parte de aquél equipazo de Temperley en la temporada 1998/99 , que comenzó dirigiendo Horacio Bidevich y terminó ascendiendo de la mano de Héctor Ostúa .

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Compartió plantel con Pablo Campodónico, Hugo Cazajous, Guillermo De Lucca –hoy técnico de la Reserva del Gasolero-, Diego Katip, Daniel Bazán Vera, Héctor Orellana, Cristian Aldirico, entre otros.

Del otro lado de la línea de cal, luego de pasar por Deportivo Riestra, Miguel Elía dirigió en Lugano, después de una etapa en las divisiones inferiores de Temperley , y también en Canning.

Además, fue ayudante de Jorge Vivaldo en Tristán Suárez. El Flaco asumió recientemente en Brown de Adrogué -su segundo ciclo-, y fue entrenador de Talleres de Escalada. Pero, lo mejor para el “Turco” Elía fue el campeonato con Uribelarrea Fútbol Club en la Liga Lobense.

Dejó su marca en el clásico

En la temporada 1999/2000 de la Primera Nacional, Temperley recibió a Los Andes por la segunda rueda en el estadio Alfredo Beranger. Fue empate 2-2, con un gol de Miguel Elía, el del 1-1 transitorio. Abrió el marcador Rubén Ferrer y lo igualó el “Turco” arremetiendo casi debajo del arco de Darío Sala sobre la tribuna de la 9 de Julio.

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En el complemento, Flavio Fernández adelantó en el marcador al Gasolero, pero Gabriel Caiafa le puso cifras definitivas al resultado.

En esa temporada, Los Andes ascendió a Primera División tras vencer en las finales del Torneo Reducido a Quilmes, mientras que Temperley perdió la categoría.

Debuta como técnico en la Primera B

Miguel Elía reemplaza a Jesús Díaz en el “Docke”, después de un breve interinato de Silvio Gutiérrez. Su cuerpo técnico estará conformado por Fernando Sayas (preparador físico), Sebastián Jaime y Mariano González (ayudantes de campo), Martina Da Costa (nutricionista) y Diego Svery (entrenador de arqueros).

El debut al mando del “Darsenero” será el próximo domingo, desde las 16, ante San Martín, en Burzaco. En la 18º fecha recibirá a Brown de Adrogué, y en la 20º a Talleres de Escalada.