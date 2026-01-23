viernes 23 de enero de 2026
Regreso esperado.

Guillermo De Lucca se reencontró con Temperley: "Contento de esta vuelta a mi segunda casa"

El “Willy”, que tuvo pasado como jugador y entrenador en Temperley, tendrá como objetivo formar a los más jóvenes en la División Reserva de Primera Nacional.

Guillermo De Lucca en su presentación como técnico de Temperley.

caeceraLa dirigencia de Temperley hizo un profundo cambio en el proyecto juvenil con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional. Y, el 8 de enero, anunció al nuevo entrenador para la División Reserva: Guillermo De Lucca, que ya entró en funciones en la formación de nuevos talentos del Gasolero.

“Contento de esta vuelta a mi segunda casa”, se presentó “Willy” De Lucca en diálogo con el sitio oficial del club. Quién fuera en el pasado jugador y técnico de Temperley expresó que encontró ”mejor al club” y “con una infraestructura” que lo acerca a los clubes de Primera.

“Un club que está ordenado, con un progreso importante, con muchas ganas de mejorar instalaciones, creo que está en un crecimiento no solo futbolístico sino en otras disciplinas que antes no estaban. Así que nada que ver que cuando me tocó irme y hoy es un club que está mirando a un futuro con una infraestructura más queriéndose a acercar a equipos de Primera”, destacó De Lucca.

Temperley y varios clubes más del ascenso

Como entrenador forjó su carrera en el ascenso: Tristán Suárez, Temperley -2006 y 2007-, Argentino de Quilmes, San Martín de Burzaco, Chacarita Juniors, UAI Urquiza, Sportivo Italiano, Sportivo Dock Sud –tres ciclos- y Liniers. También fue ayudante de campo de Sebastián Battaglia en San Miguel y de Leandro Stilitano en Independiente.

De Lucca volvió a Temperley, su segunda casa.

De Lucca volvió a Temperley, su segunda casa.

Todo ese aprendizaje buscará volcarlo en los más jóvenes. Por eso, su objetivo será “tratar de dejarle algunas enseñanzas a los chicos, tanto futbolístico como de valores y tratar de darles las mejores herramientas de las que uno cree como para estén lo mejor preparados si es que en ese embudo, que cada vez se hace más chico a Primera, los que les toquen llegar o que tengan posibilidad de jugar, estar en un plantel, que estén preparados mentalmente para afrontar dificultades que las van a tener y que pueda ser un buen proyecto para el club”.

Primer contacto con el plantel de Temperley

En cuanto a su primer contacto con el plantel, De Lucca, que reemplazó en el cargo a Gabriel Ostúa al no renovar contrato para la temporada 2026, explicó que “los chicos están realmente bien, son de escuchar, todavía obviamente no me conocen, por ahí hay muchos que, salvo uno o dos que ahí encontré, que son de hablar, los otros por ahí están un poco cohibidos y es normal”.

Sin embargo, admitió que “creo que a medida que pasen los días se van a ir soltando, nosotros vamos a ir intercambiando palabras como para ver en qué situación está cada chico de su hogar y en el club”.

