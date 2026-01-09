Qué futbolistas dejaron Temperley y jugarán en la Primera B

Tres futbolistas que se formaron en las divisiones inferiores de Temperley dejaron de pertenecer al club en los últimos días y se sumaron como refuerzos a un equipo de la Primera B , con el objetivo de dar sus primeros pasos como futbolistas profesionales.

Los futbolistas en cuestión son el mediocampista Ulises Tejada , y los delanteros Franco Camejo y Thiago Coria , quienes se incorporaron a Liniers en este mercado de pases y se sumaron como refuerzos de cara a la próxima temporada de la tercera categoría del fútbol argentino . Los tres firmaron por una temporada.

De los tres, el único que llegó a debutar en la primera de Temperley fue Camejo, quien firmó su primer contrato como profesional a fines del 2023 y en 2024 disputó su primer partido como profesional. Su debut fue en el empate 1-1 ante Chaco For Ever y acumuló seis partidos en el Celeste, sin goles ni asistencias.

El último año, sin lugar en el plantel que comandaba Aníbal Biggeri, fue cedido a préstamo a San Martín de Burzaco , donde tuvo continuidad, especialmente en Torneo Clausura, con un total de 18 partidos (12 como titular), tres goles y dos asistencias. En total, en el Azul, jugó 30 y un total de 1.632 minutos en cancha.

Camejo, que se incorporó al Gasolero en pre-novena, realizó todo el proceso formativo en el club y tuvo un destacado paso por todas las categorías. Es más, en 2023, el año en el que firmó su primer contrato, fue el tercer máximo anotador de las juveniles celeste con 18 goles, 14 en Cuarta División y cuatro en Reserva.

No llegaron a debutar en Temperley

Ulises Tejada y Thiago Coria no tuvieron la posibilidad de Camejo de debutar en la primera del Gasolero, pero también desarrollaron un interesante paso por las inferiores del club, a tal punto que formaron parte del plantel de Reserva durante las últimas temporadas.

El Volante ofensivo, llega desde Temperley para vestir la camiseta de La Topadora del Oeste en la temporada 2026



El volante ofensivo, proveniente de Temperley, se suma al plantel de cara a la temporada 2026



El primero es volante ofensivo, que se mueve generalmente por la banda derecha, mientras que el segundo se desempaña como extremo por ambas bandas, y ambos buscarán tener su debut como profesionales en este 2026.

De esta manera, y con distintas realidades, estos futbolistas dejaron de pertenecer a Temperley e iniciaron una nueva etapa en sus carreras, con la ilusión de poder tener un gran paso por Liniers.