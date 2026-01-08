Qué rivales eligió Temperley para los amistosos de pretemporada

Con tres refuerzos confirmados y la espera de la firma de Gerónimo Tomasetti, Temperley no pierde el tiempo en su preparación con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y ya tiene el cronograma de los amistosos que realizará durante la pretemporada.

El Gasolero disputará cuatro ensayos preparatorios previo a lo que será su debut en el nuevo campeonato y estos partidos le servirán al entrenador Nicolás Domingo para aceitar su idea de juego, como también para darle forma al 11 ideal.

Cruza el charco. El nuevo destino para Luis López tras su salida de Temperley

Los rivales elegidos por Domingo para amistosos de pretemporada son los siguientes: Sacachispas y San Martín de Burzaco , de la Primera B, y Almirante Brown y Defensores de Belgrano , de la Primera Nacional.

El primer encuentro se disputará dentro de una semana, el 14 de enero, y el rival será Sacachispas. A los tres días, el 17, se medirá con el elenco de Burzaco y después, el sábado 24, lo hará con Almirante Brown. El último encuentro de la pretemporada será el miércoles 28 ante Defensores de Belgrano.

Todos los partidos se disputarán en el estadio Alfredo Beranger, donde el plantel realizará toda la pretemporada con miras al nuevo certamen de la Primera Nacional, ya que por decisión del club y del cuerpo técnico, la preparación se realizará exclusivamente en 9 de Julio y Dorrego.

temperley-pretemporada Temperley hará la pretemporada en su casa.

¿Cuál será el primer desafío oficial de Temperley en el 2026?

Si bien el campeonato comienza el 7 de febrero, Temperley decidió disputar su último amistoso dos semanas del debut ante Tristán Suárez, teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades de que antes afronte su cruce ante Barracas Central por la Copa Argentina.

De acuerdo a diferentes versiones, aunque sin confirmación oficial, el cruce entre el Gasolero y el Guapo se jugaría el jueves 5 de febrero con horario y estadio a confirmar por los organizadores.

Hasta el momento, desde la página de la Copa Argentina, solo hay programados cuatro partidos de los 32avos de final, que se llevarán a cabo una semana antes del inicio del Torneo Apertura.