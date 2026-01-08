Qué rivales eligió Temperley para los amistosos de pretemporada

Con tres refuerzos confirmados y la espera de la firma de Gerónimo Tomasetti, Temperley no pierde el tiempo en su preparación con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y ya tiene el cronograma de los amistosos que realizará durante la pretemporada.
El Gasolero disputará cuatro ensayos preparatorios previo a lo que será su debut en el nuevo campeonato y estos partidos le servirán al entrenador Nicolás Domingo para aceitar su idea de juego, como también para darle forma al 11 ideal.
Los rivales elegidos por Domingo para amistosos de pretemporada son los siguientes: Sacachispas y San Martín de Burzaco, de la Primera B, y Almirante Brown y Defensores de Belgrano, de la Primera Nacional.
El primer encuentro se disputará dentro de una semana, el 14 de enero, y el rival será Sacachispas. A los tres días, el 17, se medirá con el elenco de Burzaco y después, el sábado 24, lo hará con Almirante Brown. El último encuentro de la pretemporada será el miércoles 28 ante Defensores de Belgrano.
¿Cuál será el primer desafío oficial de Temperley en el 2026?
Si bien el campeonato comienza el 7 de febrero, Temperley decidió disputar su último amistoso dos semanas del debut ante Tristán Suárez, teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades de que antes afronte su cruce ante Barracas Central por la Copa Argentina.
De acuerdo a diferentes versiones, aunque sin confirmación oficial, el cruce entre el Gasolero y el Guapo se jugaría el jueves 5 de febrero con horario y estadio a confirmar por los organizadores.