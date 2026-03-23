San Lorenzo, el nuevo desafío del lomense y ex DT de Temperley Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez, ex entrenador de Temperley y nacido en Lomas de Zamora , tendrá uno de los mayores desafíos de su carrera. Fue confirmado este lunes como nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro , luego de ser campeón con Huachipato y Universidad de Chile.

El entrenador de 53 años de edad, llega a San Lorenzo en reemplazo de Damián Ayude, quien fue despedido tras la goleada sufrida ante Defensa y Justicia por 5 a 2. El contrato firmado será hasta fin de año y este lunes ya estará al frente del equipo en su primer entrenamiento con el conjunto de Boedo.

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Gustavo Álvarez nació el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora. En su carrera como futbolista se inició en las divisiones inferiores de Lanús y Racing, para luego vestir las camisetas de Arsenal de Sarandí, Temperley , Barracas Central y Centro Español, sin lograr una proyección profesional como lateral izquierdo.

Su verdadera dimensión la encontró como entrenador, desde el banco de suplentes. Todo comenzó casi de casualidad: en mayo de 2016 asumió de forma interina en Temperley , tras la salida de Iván Delfino. Al Gasolero volvería meses después para completar un ciclo de 35 partidos. Luego, llegaron Aldosivi y Patronato, dos experiencias que lo curtieron en contextos de presión y recursos limitados. También tuvo dos pasos por el fútbol peruano, donde dirigió a Sport Boys en 2021 y a Atlético Grau en 2022.

Sin embargo, el verdadero despegue llegó cuando cruzó la Cordillera. En noviembre de 2022 asumió en Huachipato y el 8 de diciembre de 2023 se consagró campeón de la Primera División chilena, el tercer título en la historia del club acerero y el primero conseguido por un entrenador extranjero. Un hito que lo puso en otro nivel.

Su rendimiento lo llevó directamente a uno de los clubes más grandes de Chile. El 23 de diciembre de 2023 fue anunciado como entrenador de Universidad de Chile, donde continuó la racha: en noviembre de 2024 se coronó campeón de la Copa Chile y en 2025 levantó la Supercopa. Fue reconocido como el mejor entrenador del fútbol chileno y también llevó al equipo a las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque ese recorrido quedó marcado por el recordado bochorno ante Independiente en Avellaneda. Luego, fue eliminado por Lanús en las semifinales. Dejó la U tras dos temporadas y con dos títulos en el bolsillo.

alvarez temperley Gustavo Álvarez dirigió a Temperley en el 2016.

Gustavo Álvarez ante un gran desafío para su carrera

Con su llegada a San Lorenzo, el ex entrenador de Temperley tendrá el mayor desafío para su carrera como entrenador. Llega al conjunto de Boedo en un momento delicado, con el equipo fuera de la zona de playoff en el Torneo Apertura, pero con un equipo que viene de ganar por Copa Argentina.

El acuerdo será hasta fin de año y si la AFA le otorga un permiso especial, mientras se resuelve la rescisión de contrato de Damián Ayude, podría debutar el miércoles ante Deportivo Riestra en condición de visitante. El tiempo de preparación será mínimo, pero Álvarez buscará trasladar toda su experiencia para comenzar su máximo desafío como entrenador en un club grande de Argentina.