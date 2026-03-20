Fue campeón con Banfield y Boca, volverá a jugar en el ascenso y será rival de Temperley

Andrés Chávez está de regreso en el fútbol argentino. Supo ser campeón con Banfield en la temporada 2013/14 de la Primera B Nacional, luego pegó el salto desde el Taladro y sumó otros dos títulos en Boca Juniors. Ahora será rival de Temperley en la Primera Nacional.

El oriundo de Salto , provincia de Buenos Aires, que este sábado cumplirá 35 años, fue anunciado como nuevo refuerzo de Almagro. El “Comandante” Chávez llegó en condición de libre desde The Strongest, de Bolivia , y se puso a las órdenes de Gabriel Gómez.

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Los de José Ingenieros comparten la zona B de la presente temporada de la Primera Nacional con Temperley, al que visitarán en la 12º fecha en el estadio Alfredo Beranger, donde el próximo viernes Banfield se presentará frente Real Pilar por Copa Argentina .

Con la camiseta de Huracán, el delantero le marcó al Gasolero en Turdera por la Superliga 2018, en la victoria de Huracán por 2-1. El otro gol fue de Ignacio Pussetto, descontando Franco Sosa .

Un conocedor de la Primera Nacional

Andrés Chávez, jugó dos temporadas en la vieja Primera B Nacional vistiendo la camiseta de Banfield. En la 2012/13 no pudo cumplir el objetivo del ascenso, pero el delantero marcó 15 goles.

En la 2013/14, con Matías Almeyda como entrenador, el Taladro regresó a la máxima categoría. Con 16 goles en 26 partidos fue el segundo máximo artillero por detrás del paraguayo Santiago Salcedo (17). Los 33 gritos entre ambos contribuyeron para Banfield fuera el equipo más efectivo de aquella inolvidable temporada. Por su gran aporte a la campaña fue distinguido con el Premio Alumni.

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De Banfield a Boca Juniors, a mediados de 2014, por US$4 millones por el 50% de su pase. Con el Xeneize obtuvo el Campeonato 2015, marcando un gol clave a Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1) camino al título. Además, convirtió el segundo en la polémica final ante Rosario Central (2-0) por la Copa Argentina de ese mismo año.

De Banfield al exterior

Nacido futbolísticamente en Banfield, además de los clubes argentinos mencionados, Andrés Chávez se hizo camino internacional jugando en San Pablo (Brasil), Panathinaikos (Grecia), AEL Limassol (Chipre), Jorge Wilstermann (Bolivia), Nasaf Qarshi (Uzbekistán), Coquimbo Unido (Chile), Lamia F.C. (Segunda Superliga de Grecia) y The Strongest (Bolivia). En 2022/23 tuvo otro paso por Banfield.