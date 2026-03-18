Se formó en Banfield, se destacó en Europa y ahora es dueño de un club

En el fútbol hay miles de historias para contar, y la Ezequiel Schelotto es una de ellas. El futbolista formado en las inferiores de Banfield , pero que nunca llegó a debutar en el Taladro, es protagonista de una rareza: es jugador, vicepresidente y accionista de un club de la tercera división del Suiza.

Todo comenzó en 2024 cuando se incorporó a FC Paradiso luego de un paso poco feliz por el fútbol argentino , donde las lesiones le jugaron una mala pasada, y de una breve estadía en Dubai. En este club suizo encontró lo buscaba para esta etapa de su carrera y se empezó a encariñar con los colores.

Por eso, en medio de una crisis institucional, no dudó y se puso también del otro lado del mostrador, con el objetivo de mantener con vida a este humilde club. Y la apuesta fue fuerte. Sin dudarlo, compró el 40% de las acciones y en las últimas horas asumió como vicepresidente.

Dentro de todo esto, hay otra particularidad en la historia del futbolista que se formó en Banfield y realizó gran parte de su carrera en las ligas más importantes de Europa . El 40% de las acciones que adquirió eran de Maxi López , a quien había acercado al proyecto y luego se bajó por diferencias con la cúpula dirigencial.

schelotto-banfield-maxi-lopez El ex Banfield había incentivado en su momento la llegada de Maxi López.

De esta manera, y a pesar de transformarse en uno de los dueños de FC Paradiso, Ezequiel Schelotto seguirá formando parte del plantel del primer equipo, ya que tiene contrato hasta mitad de año y su intención es seguir jugando dos años más, según reveló en sus últimas entrevistas. ¿Qué opinará el Schelotto dirigente del Schelotto futbolista? ¿Le renovará contrato?

De promesa a Banfield, a una rápida salida

La carrera de este mediocampista que vistió los colores de Cesena, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo Verona, Sporting de Lisboa y Brighton, entre otros, comenzó en el predio de Luis Guillón. Allí realizó gran parte de su formación, hasta llegar a Reserva. Sin embargo, nunca llegó a debutar en primera.

En 2008, en medio de una situación conflictiva con el club, se marchó del Taladro y fue a probar su fuerte a Italia, donde fue contratado por Atalanta.

A los años, en una entrevista con La Nación, explicó cómo fue su salida de Banfield. "A los 16 años ya jugaba en la reserva. Lo hice en más de 30 partidos, me estaba yendo bien, me citaron de la selección Sub 20, dirigida por Batista. Pero de un día para el otro no me llamaron más. Después, mi representante le hizo llegar a Banfield una propuesta de Italia, pero no la quisieron aceptar. Yo dejé todo y vine a probar suerte. Me compró Atalanta y me cedió a Cesena, pero estuve nueve meses sin jugar porque Banfield no me habilitaba y tuvimos que ir a la FIFA. En la Argentina no tenía contrato, no me pagaban nada. Fueron meses difíciles, pero tengo un buen recuerdo de Banfield”, remarcó allá por 2010.

El Taladro, siempre en su corazón

banfield schelotto Una de la visitas de Schelotto al predio de Luis Guillón.

Mas allá de esto, siempre se mostró muy cariñoso con el club que lo formó. Y eso lo demostró con hechos, ya que varias veces visitó el Campo de Deportes para regalar pelotas y botines a los chicos de las divisiones inferiores del club.

“Banfield es mi segunda casa y vine a darle una alegría a los chicos a través de Pico Hernández, que lo quiero un montón. Cuando tengo la posibilidad, me gusta ayudarlos con botines o pelotas”, fueron sus palabras durante una de sus visitas al club.