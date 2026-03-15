Mauro Méndez, categórico: "En Banfield volví a sentirme jugador"

El presente de Mauro Méndez en Banfield contrasta con la actualidad futbolística del equipo dirigido por Pedro Troglio . Con su gol ante Rosario Central , el atacante uruguayo llegó a cinco goles en el presente Torneo Apertura y se afirma como el máximo anotador del equipo.

Sin embargo, el Taladro volvió a caer como visitante, cada vez que sale del Florencio Sola en el presente torneo pierde (ya son 4 derrotas consecutivas) y el equipo se encuentra fuera de la zona de playoff. De todos modos, ante Rosario Central arrancó ganando con gol de Mauro Méndez, pero no pudo mantener la ventaja y en el segundo tiempo el Canalla dio vuelta el resultado para triunfar por 2 a 1.

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El delantero uruguayo llegó a Banfield a mediados de 2025 en busca de sumar minutos tras no tener rodaje en Estudiantes de La Plata. Poco a poco se empezó a transformar en una de las principales apuestas en ofensiva del Taladro , sobre todo en el presente campeonato. El atacante lleva marcados 5 goles en 10 partidos.

El cambio de escenario también se refleja en su producción reciente. Durante el semestre pasado había convertido tres tantos en 15 fechas, mientras que en este torneo ya superó ese ritmo y además aportó dos asistencias, consolidándose como una pieza clave dentro del equipo.

"En Banfield volví a sentirme jugador, soy muy feliz acá. Trato de devolver todo ese cariño adentro de la cancha", aseguró Méndez tras la derrota ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Si bien Banfield atraviesa un momento complicado, ya que con esta caída volvió a complicarse en la tabla de los promedios, el Taladro apunta a su buena racha como local en el campeonato para salir del fondo. En Peña y Arenales, logró 10 puntos sobre 15 posibles.

No obstante, Méndez destacó que ante Rosario Central fue "diferente a lo que había sucedido en Córdoba ante Belgrano". Y explicó: "Acá salimos a jugar con un esquema de 4-3-3 con extremos, tuvimos una buena imagen en el primer tiempo, pero lamentablemente no pudimos mantener el nivel y nos vamos con las manos vacías".

mauro mendez Mauro Méndez, el goleador de Banfield en el Torneo Apertura.

El futuro de Mauro Méndez en Banfield

El delantero uruguayo llegó a Banfield tras tres años en Estudiantes a mediados de 2025, en lo que fue una de las novedades de ese mercado de pases. El atacante optó por cambiar de aire luego de un período complejo marcado por una lesión que lo dejó casi un año sin jugar, situación que le hizo perder continuidad dentro del plantel.

El objetivo del jugador era recuperar ritmo y protagonismo para relanzar su carrera. En su etapa inicial en el conjunto de La Plata había dejado buenos números, con 17 goles en 83 partidos, registros que lo habían consolidado como una opción importante en el ataque del equipo.

La operación se concretó mediante un préstamo por 18 meses con opción de compra. Antes de salir, Méndez había renovado su vínculo con Estudiantes hasta diciembre de 2027, por lo que, en caso de no ejecutarse la cláusula, deberá regresar al club a fines de 2026. Mientras tanto, en Banfield ya empieza a escribir un nuevo capítulo con goles y protagonismo.

"Vamos a ver que pasa, es decisión de la dirigencia mi continuidad o no. En diciembre vence mi vinculo, así que habrá que ver cuál será mi futuro", concluyó el delantero de 27 años de edad.