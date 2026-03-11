Banfield se metió en la boca del Lobo y perdió contra Gimnasia

Live Blog Post

A Banfield no le alcanzó el empuje del final

Banfield no pudo volver al triunfo en el estadio Florencio Sola al perder por 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 10º fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Quedó fuera de los puestos de clasificación a los Play-Offs.

Flojo primer tiempo del equipo de Pedro Troglio, que recibió dos tremendos golpes a pura efectividad por parte del Lobo. El Taladro parecía encontrar el juego a través de Lautaro Gómez y tuvo la jugada del gol anulado a Ignacio Pais por mano previa de Tiziano Perrotta.

Tiziano Perrotta Perrotta sufre la falta de Max.

Tras esa acción, quedó en desventaja por la definición de Panaro frente a Sanguinetti luego de un pase de Max. La visita manejó mejor la pelota, sin llegadas profundas, pero sin sobresaltos. Hasta que Barros Schelotto dibujó un golazo colgando la pelota del ángulo derecho y Banfield no encontró respuestas.

Pedro Troglio movió el banco, los minutos le jugaron en contra al no encontrar respuestas positivas, pero en la media hora López García descontó tras un roce en Giampaoli. Con más corazón que fútbol, Banfield lo fue a buscar, también sufrió de contra, pero la tarde no tuvo otro final que con derrota.

Se lo llevó Gimnasia porque lo hecho en el primer tiempo, donde fue certero en las definiciones. Se sacudió un poco en el final, pero se llevó la victoria a La Plata ante un Banfield que nuevamente se llena de preguntas.