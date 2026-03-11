Banfield se metió en la boca del Lobo y perdió contra Gimnasia

A Banfield no le alcanzó el empuje del final
Banfield no pudo volver al triunfo en el estadio Florencio Sola al perder por 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 10º fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Quedó fuera de los puestos de clasificación a los Play-Offs.
Flojo primer tiempo del equipo de Pedro Troglio, que recibió dos tremendos golpes a pura efectividad por parte del Lobo. El Taladro parecía encontrar el juego a través de Lautaro Gómez y tuvo la jugada del gol anulado a Ignacio Pais por mano previa de Tiziano Perrotta.
Tras esa acción, quedó en desventaja por la definición de Panaro frente a Sanguinetti luego de un pase de Max. La visita manejó mejor la pelota, sin llegadas profundas, pero sin sobresaltos. Hasta que Barros Schelotto dibujó un golazo colgando la pelota del ángulo derecho y Banfield no encontró respuestas.
Pedro Troglio movió el banco, los minutos le jugaron en contra al no encontrar respuestas positivas, pero en la media hora López García descontó tras un roce en Giampaoli. Con más corazón que fútbol, Banfield lo fue a buscar, también sufrió de contra, pero la tarde no tuvo otro final que con derrota.
Se lo llevó Gimnasia porque lo hecho en el primer tiempo, donde fue certero en las definiciones. Se sacudió un poco en el final, pero se llevó la victoria a La Plata ante un Banfield que nuevamente se llena de preguntas.
Sepúlveda, al palo
El delantero de Banfield se filtró por el medio, pero su cabezazo rozó el caño derecho y se fue afuera.
¡Gol de Banfield!
A los 31 minutos, remate de López García que se desvió en Giampaoli y descolocó al arquero.
Banfield cerca del descuento
Cabezazo de Arboleda que buscaba ángulo izquierdo, pero se encontró con el manotazo de Kadijevic.
Troglio agotó los cambios
Con los ingresos de Meriano, Piñero y luego Sepúlveda, el Taladro busca meterse en partido promediando el complemento.
Sanguinetti evitó el tercero
El arquero de Banfield manoteó un remate venenoso de larga distancia de Nacho Fernández.
Comenzó el segundo tiempo
Cambios en Banfield. Entran Adoryan y Esquivel por Pais y Villegas. El Taladro tiene que reaccionar rápido.
Terminó el primer tiempo
En el Florencio Sola, Gimnasia y Esgrima La Plata derrota a Banfield por 2-0 por la 10º fecha del Torneo Apertura.
¡Golazo de Gimnasia para el 2-0!
A los 35 minutos, Barros Schelotto se acomodó y con una delicia colgó la pelota en el ángulo derecho.
¡Gol de Gimnasia!
Pase largo de Max para la corrida de Panaro que punteó ante la duda en la salida de Sanguinetti. A los 19m. gana el Lobo en el Sur.
Gol anulado a Banfield vía VAR
Tras un cabezazo de Méndez, la pelota pegó en la mano de Perrotta antes del remate de Pais. Luego de cinco minutos se anuló la jugada
Ya se juega en el estadio Florencio Sola
El Taladro y el Lobo ponen en marcha la 10º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Pedro Troglio mete un cambio: David Zalazar por Licha Piñero.
Así forman Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais y David Zalazar; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto e Ignacio Fernández: Lucas Castro y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Árbitro: Sebastián Zunino. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.