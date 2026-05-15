Tiene 7 años, es de Fiorito y la rompió en el programa de Moria Casán como Michael Jackson

El Michael Jackson de Fiorito se llevó la atención de todos en el programa de Moria Casan.

Con un desparpajo nato y con mucho talento, Dastan Daniel Espinola de Fiorito captó toda la atención en el programa de Moria Casán por El Trece cuando fue invitado junto a un grupo de fanáticos de Michael Jackson . El niño de 7 años bailó como el Rey del Pop, lo que dejó a más de uno sorprendido.

La mismísima Moria fue la primera que destacó el baile perfecto que presentó Dastan vestido con la emblemática y legendaria indumentaria de Billie Jean, pero lo que más sorprendió a los presentes que fue la soltura con que el vecino de Fiorito se paró al frente de todos para destacarse y mostrar lo que más le gusta hacer: bailar.

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Jesica Romedietties , la mamá de Dastan contó a La Unión que esa experiencia en el canal de aire sorprendió por la enorme repercusión que tuvo. "La propuesta me llega porque a raíz de la película Michael conocimos a una chica que se encarga de organizar eventos con los imitadores del Rey del Pop y fue ella quien nos convocó para que Dastan se presente junto a otros chicos de todas las edades en Canal 13".

Desde que Dastan comenzó a bailar como Michael, sus padres se encargan de acompañarlo y consultarle sobre cada propuesta que sale y este caso no fue la excepción. "La verdad que en casa no miramos tele así que le explicamos quien es Moria y le mostramos por YouTube como es el programa", contó Jesi y relató que enseguida Dastan acepto subirse a esa aventura que terminó disfrutándola mucho.

"Moria nos felicitó y le dijo a Dastan que es un artista, nos recomendó que lo apoyemos en todo porque nos aseguró que 'lo lleva en la sangre' y para nosotros que nos lo diga ella que es una figura con una trayectoria en el mundo del espectáculo tan grande y extensa, fue un honor escucharla", aseguró Jesi emocionada por la repercusión que tuvo esa actuación de su hijo.

Lo más llamativo fue que Dastán no tuvo vergüenza y cuando Moria invitó a bailar a la pista a todos los imitadores, él enseguida se destacó del resto. "Lo que vieron en la tele es lo que hace todos los días en casa, donde lo llevo enseguida se pone a bailar y en el canal hasta se miraba en el monitor y seguía sin parar", destacó la mamá que contó además que en su hogar no eran de escuchar la música del Rey del Pop.

Mirá el video de su presentación en La Mañana con Moria Casán

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Como nace el fanatismo del Dastan de Fiorito por Michael Jackson

Dastan tiene dos hermanos mayores y él como el menor de la familia es el consentido de todos. Hasta su nombre llama la atención porque contó su mamá que lo sacó de la la película "El príncipe de Persia".

Pero, ¿Como comenzó este pequeño del barrio de Fiorito a bailar como el Rey del Pop? Según contó su familia, mirando la película Shrek, uno de los personajes hace la caminata lunar (moonwalker) y Dastan enseguida preguntó que era eso. "Le explicamos que había un cantante que había inventado ese paso y se lo mostramos por YouTube para que lo conozca, pero eso no fue todo porque lo que más le gustó fue encontrar el video de la canción Thriller. A las pocas horas de verlo miles de veces ya había sacado la coreo entera a la perfección".

Jesi y su marido y papá de Dastan no podían creer. "Nuestros otros hijos siempre fueron deportistas, nosotros cero baile así que todo es sorpresa para nosotros. De hecho Dastan estaba haciendo taekwondo, pero cuando vimos lo que le gusta bailar decidimos anotarlo en danzas y él enseguida aceptó", contó la mamá que hasta decidió hacerle a su hijo una cuenta de Instagram que la maneja ella en @dastanjackson2025

Dastan toma clases de danza en el Centro Cultural Fiorito

Gracias al apoyo incondicional de sus padres, Dastan pasó del taekwondo a las clases de danzas urbanas en el Centro Cultural Fiorito del Municipio de Lomas. "Va con la profe Ariadna hace casi un año y le encanta. Espera cada jueves para asistir a sus clases", señaló Jesi.

Como la familia de Dastan vive cerca del Centro Cultural decidieron que vaya allí. "Al principio no sabía bien en que rama de la danza anotarlo, pero cuando vimos que en el espacio de Camino Negro y Recondo daban urbano nos pareció que era lo más acorde a lo que a Dastan le gusta y siempre le aconsejamos que si se va a dedicar a esto debe prepararse", recalcó la mamá.

En la muestra del año pasado, la profe hasta le puso un número especial a Dastan para que se resaltara en lo que más le gusta que es bailar como Michael y lo hizo con gran entusiasmo.

Según la familia, en todos lados Dastan se destaca y se desenvuelve igual a lo sucedido en el programa de Moria. "Fuimos a un memorial que hacen los fanáticos de Michael cada 25 de junio en CABA y también lo invitaron a bailar y él salió como si nada, había mucha gente, pero le apasiona y nosotros siempre estamos para acompañar".

La palabra del pequeño gran talento de Fiorito

En diálogo con La Unión, Dastan contó en primera persona lo que siente por el Rey del Pop. "Lo que más me gusta es como baila y sus canciones, la coreo de Thriller la practique y la saque en poco tiempo. Es mi favorita", dijo.

Sobre su participación en El Trece dijo que se "divirtió mucho en el programa" y se refirió a la película Michael que es un éxito en la taquilla del mundo: "Fui a verla al cine, me encantó y ahora la veo en casa todos los días. Jaafar lo hizo muy bien y ya espero la parte dos de la película", comentó el pequeño haciendo referencia al actor protagonista y sobrino de Michael Jackson.

Sobre su futuro, Dastan aseguró que quiere ser artista y hacer un show sobre su gran ídolo: "Tengo aprendidas unas 16 coreos y mi favorida además de Thiller es Bad", concluyó el mini artista con un talento nato que sobre sale del resto. Además ya ha estado en un escenario como el del teatro Niceto cuando fue convocado para jacer una presentación en el intervalo de un artista del under.

Dastan se sigue formando para continuar en el mundo del arte y cuenta con el apoyo incondicional de toda su familia que lo acompaña en cada uno de sus pasos.