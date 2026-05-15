El Museo de Temperley cumple 3 años: la misión de mantener viva la historia del club

Desde 2023, Temperley tiene un espacio donde sus recuerdos más preciados se mantienen a resguardo. El Museo “Charly Piesco” , ubicado dentro de la sede del “Gasolero”, atesora camisetas, objetos valiosos y otros emblemáticos, y hoy celebra tres años desde su nacimiento.

En el museo, la historia del club se mantiene viva y allí se protege el patrimonio del club. Adentro de las vitrinas se encuentran camisetas de todas las épocas, pero mucho más: hay trofeos, banderines, fotografías , entre otras cosas.

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Este sueño, sin embargo, comenzó a gestarse mucho antes de su inauguración el 15 de mayo de 2023 y el que lo impulsó fue Charly Piesco, quien comenzó juntando camisetas y otros recuerdos junto a su hermano Pepe . Ahí empezó a cranear en su cabeza la posibilidad de tener un museo de Temperley y si bien él no lo pudo ver, su sueño se concretó hace exactamente tres años.

“Todo esto comenzó a gestarse hace 20 años a partir del sueño que tenía Charly. Él trabajó muchísimo para que esto sea realidad, juntando camisetas de todas las épocas y distintas cosas que representan momentos históricos del club. Y si bien hoy está en este plano, yo sé que está en el Museo ”, remarcó Pepe Piesco, quien continuó con el legado de su hermano y hoy es una de las personas que están a cargo de este espacio.

charly piesco Charly Piesco, el hombre impulsó la idea del museo propio.

El presente del Museo de Temperley

El museo está bajo la órbita del Departamento Histórico de Temperley y los que trabajan ahí, además de Pepe Piesco, son Pablo Maciel y Eduardo Fernández. Desde su inauguración, el espacio abre todos los viernes de 18 a 20 horas y está a disposición de toda la comunidad gasolera.

“Desde su creación, el museo fue creciendo mucho y fue gracias al trabajo de sus integrantes, pero sobre todo gracias a las donaciones que fuimos recibiendo. Por ejemplo, hace un mes recibimos la camiseta José Carlos Ayude de 1965, que fue donada por sus hijos y nietos. Y eso para nosotros es súper valioso”, remarcó Piesco.

En este tiempo, además, se hicieron diferentes eventos. Hubo reuniones de Cultura AFA, realizamos reconocimientos a excombatientes de Malvinas y a las familias de futbolistas del club fallecidos, y también organizamos visitas guiadas y programas de radio. “Además, en estos tres años por el Museo pasaron hinchas, jugadores, directivos y las distintas actividades de nuestro club con sus divisiones infantiles, tanto en vóley, fútbol y hockey femenino”, agregó Piesco.

Camisetas, trofeos y mucho más...

Este espacio que se encuentra en la vieja sala de reunión de la sede social de 9 de Julio 360, en Turdera, tiene dentro de sus vitrinas 150 camisetas del Celeste, pero en total acumulan más de 700. Por eso, cada cuatro meses, las van cambiando.

trofeo museo temperley Un trofeo que marcó la historia de Temperley.

La camiseta más antigua exhibida es la Ayude, que fue usada por el defensor hace más de 60 años. Sin embargo, no es el artículo más antiguo: el objetivo más antiguo es la segunda copa que ganó Temperley en su historia en 1917 cuando todavía se llamaba Centenario Football Club.

Y sobre esto, Pepe Piesco concluyó: “Para nosotros todo es valioso. No le podemos poner un valor de mayor a menos importancia. Todo objeto tiene su historia y su valor sentimental”.